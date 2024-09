PAT * SCI A POLSA-SAN VALENTINO: FAILONI, «ASSEGNÀTI I LAVORI IN LOCALITÀ COSTAPELADA, PER MIGLIORARE L’OFFERTA DEL TURISMO INVERNALE»

07.07 - sabato 7 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sci a Polsa-San Valentino, assegnati i lavori in località Costapelada.Failoni: “Dopo il rilascio della deroga urbanistica si darà subito il via all’intervento. Obiettivo migliorare l’offerta del turismo invernale del territorio”.

Trentino Sviluppo ha assegnato i lavori previsti in località Costapelada, nella stazione sciistica di Polsa-San Valentino sull’altopiano di Brentonico. Lo ha comunicato l’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni durante la conferenza stampa della Giunta provinciale ieri in trasferta nel Comune di Brentonico. “Una risposta importante per qualificare ulteriormente l’offerta turistica invernale di questo territorio” ha precisato l’assessore, che ha parlato dell’iter in corso.

Un’assegnazione al momento provvisoria che verrà perfezionata non appena concluso l’iter relativo alla compatibilità urbanistica, un passaggio sul quale è chiamato a pronunciarsi il consiglio comunale di Brentonico. “Appena ci sarà il rilascio della deroga urbanistica verrà dato immediatamente il via all’intervento. L’obiettivo è avere i lavori terminati prima dell’inverno, così da permettere all’altopiano di Brentonico di migliorare la propria offerta agli amanti degli sport invernali già dalla prossima stagione”, così Failoni.

I lavori, di importo pari a circa 1,4 milioni di euro, riguardano la realizzazione della nuova linea di innevamento lungo le piste “Panoramica” e “Variante campeggio” nel comprensorio Brentonicoski Polsa-San Valentino.