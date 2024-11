PAT * SANITÀ: TREC+ SI RINNOVA, ANCORA PIÙ SEMPLICE E VICINA ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI»

11.12 - giovedì 21 novembre 2024

TreC+ si rinnova: ancora più semplice e vicina alle esigenze dei cittadini. Dopo quelle di agosto scorso, nuove funzionalità che rendono l’app ancora più facile e intuitiva da utilizzare.

Sono in arrivo importanti novità per gli assistiti dal Servizio sanitario provinciale: dopo le nuove funzionalità di agosto, sono a disposizione alcuni importanti aggiornamenti che riguardano TreC+, l’app mobile che permette l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico, ai servizi sanitari e alla gestione della salute dei cittadini trentini.

“Prosegue il percorso di miglioramento dell’app TreC+.

Ormai la piattaforma è utilizzata da gran parte degli assistiti dell’APSS, e se siamo arrivati a questo risultato è anche grazie al contributo di tutta la popolazione, che ha saputo rispondere positivamente a questa applicazione – è il commento dell’assessore alla salute e politiche sociali, Mario Tonina -. Queste funzionalità rendono l’app più facile e intuitiva, perché riguardano non solo le modalità di accesso, ma anche l’organizzazione delle informazioni che consente una migliore gestione dei propri dati sanitari. Abbiamo bisogno ora di raccogliere nuovi suggerimenti e stimoli per portare migliorie al sistema. Per questo motivo, in collaborazione con l’Università di Trento, abbiamo inviato agli utenti di TreC+ una email con un questionario; le informazioni che raccoglieremo potranno aiutarci a sviluppare e migliorare le funzionalità dell’app TreC+”.

Le novità sono disponibili negli app store Android e iOS, e riguardano:

Notifiche “push” per i nuovi referti: ricevi direttamente la notifica sul cellulare di nuovi referti appartenenti alla persona che ti ha delegato alla visualizzazione della sua TreC+.

Accesso con SPID mobile: accedi in modo sicuro con SPID all’app TreC+. Potrai attivare la App TreC+ utilizzando lo SPID, il sistema di identità digitale nazionale. Questo rende l’accesso all’app più facile e sicuro. Resta attiva la modalità di attivazione della App attraverso l’accesso alla piattaforma web (trec.trentinosalute.net).

Sezione vaccinazioni: prenota le vaccinazioni in una sezione dedicata dell’app TreC+. Questo rende più facile per gli utenti trovare e prenotare gli appuntamenti per le vaccinazioni.

Cambio PIN: potrai cambiare il PIN di accesso all’app TreC+ direttamente dall’applicazione mobile.

Form URP: direttamente dall’app TreC+ potrai compilare un modulo per le segnalazioni all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) di APSS.

Oltre a queste novità, verranno rilasciate anche una serie di altri adeguamenti tecnologici e di sicurezza.

L’app TreC+ è disponibile gratuitamente per i cittadini trentini su App Store (iOS) e Google Play Store.

Le funzionalità rilasciate ad agosto scorso riguardavano:

integrazione con MyPay: la possibilità di pagare le prestazioni sanitarie direttamente all’interno di TreC+;

notifiche push dati sanitari: viene inviata una notifica sul cellulare quando un utente delegato accede alla TreC+ del delegante, oppure quando viene visualizzato un referto/prescrizione dalla piattaforma web;

archiviazione referti e ricette: possibilità di nascondere un referto/prescrizione dalla lista generale. È stato aggiunto un filtro di ricerca che consente di visualizzare i referti/prescrizioni nascosti;

caricamento da mobile di referti generati off-line: possibilità di caricare autonomamente documenti personali (referti o altri documenti sanitari) dal cellulare.

I dati di utilizzo confermano che la piattaforma è un servizio molto apprezzato dagli utenti:

prelievi prenotati nel mese di ottobre: 38.724;

accessi app nel mese di ottobre: 1.118.792;

totali accessi in ottobre (portale + app): 1.394.143;

cambio medico nel mese di ottobre: 4.303;

referti nel mese di ottobre: 400.000 sono le visualizzazioni del referto in chiaro, mentre i pdf dei referti scaricati sono 200.000 (pari alla media mensile).

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web all’indirizzo https://trec.trentinosalute.net