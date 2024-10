PAT * SANITÀ: «PROTONTERAPIA, LA VISITA DEL MINISTRO DELLA SALUTE SCHILLACI (SABATO 26 OTTOBRE)»

10.11 - venerdì 25 ottobre 2024

Protonterapia: sabato 26 ottobre la visita del ministro della Salute Schillaci. Con la vicepresidente Gerosa, l’assessore Tonina, i vertici di Apss ed il rettore dell’Università.

Il decennale del Centro di protonterapia di Trento rappresenta anche l’occasione per una visita del ministro alla Salute, Orazio Schillaci che sabato mattina sarà in via al Desert a partire dalle 9.00.

Accompagnato dalla vicepresidente della Provincia, Francesca Gerosa e dall’assessore provinciale alla salute, Mario Tonina, il ministro incontrerà i vertici di Apss e del Dipartimento provinciale, alla presenza del rettore dell’università di Trento, Flavio Deflorian.

L’incontro, aperto alla stampa, si svolgerà nella sala riunioni al primo piano e sarà seguito da una visita alle camere di trattamento dei tumori ed alle aree di ricerca.