PAT * SANITÀ: «INTEGRATE DIRETTIVE RSA 2024, PREVISTI ULTERIORI 8 POSTI LETTO CONVENZIONATI CON L’APSP “CITTÀ DI RIVA”»

Integrate le Direttive Rsa del 2024.Previsti ulteriori 8 posti letto convenzionati con l’Apsp “Città di Riva” dal 1° novembre. Sono state integrate le Direttive per l’assistenza sanitaria ed assistenziale nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali pubbliche e private prevedendo ulteriori 8 posti letto convenzionati con l’Apsp “Città di Riva”, a decorrere dal 1° novembre 2024, previa autorizzazione e accreditamento provinciale.

La “Cittadella dell’Accoglienza”, ovvero la nuova Rsa collegata alla sede storica, sarà infatti attivata il mese prossimo e metterà a disposizione ulteriori 13 posti letto di Rsa; in questa struttura sarà trasferito anche il centro diurno anziani, in spazi dedicati a uso esclusivo degli utenti del servizio.

Il numero complessivo di posti letto RSA presso l’APSP di Riva del Garda, convenzionati con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, passa quindi da 86 a 94, di cui 15 di nucleo per demenze gravi. La spesa derivante dal presente provvedimento è di 39,751,22 euro, mentre la spesa complessiva per le RSA per l’anno 2024 a carico del servizio sanitario provinciale, passa a 143.323.824,82 euro. Con lo stesso provvedimento, l’esecutivo ha anche modificato la tipologia del centro diurno da integrato a esterno, in considerazione dei nuovi spazi dedicati, con il conseguente adeguamento della tariffa giornaliera a decorrere dal 1° novembre 2024.

“Con questo provvedimento stiamo dando seguito agli impegni che ci eravamo assunti durante la visita della scorsa primavera – è il commento dell’assessore Tonina -. L’inaugurazione imminente della ‘Cittadella dell’Accoglienza’ risponde ai bisogni crescenti del territorio: grazie a questi nuovi spazi, non solo si aumenta la disponibilità complessiva di posti letto, ma si mette a disposizione anche un ambiente più adeguato sia agli utenti del centro diurno anziani sia ai residenti della RSA.

Questo provvedimento dimostra ancora una volta l’attenzione verso i servizi alla persona, confermando la volontà di investire in strutture moderne e in grado di rispondere alle esigenze della comunità”. L’assessore Mario Tonina ha quindi precisato che, a breve, riferirà in merito all’esito del lavoro di analisi, portato avanti in questi mesi, relativamente al welfare anziani: l’impegno è quello di garantire azioni strutturali di breve termine nell’ambito specifico delle RSA e una programmazione di più lungo termine rispetto ad una revisione ampia del sistema a favore di anziani e non autosufficienti.

I lavori di realizzazione della “Cittadella dell’Accoglienza” di Riva del Garda sono stati finanziati dalla Provincia per 13.536.043,61 euro (inclusi gli arredi), dall’APSP di Riva del Garda per 600.875,95 euro e dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per 554.177,99 euro.