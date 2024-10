PAT * SANITÀ: «ATTIVITÀ DI SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO, APPROVATE LE DIRETTIVE»

12.41 - venerdì 4 ottobre 2024

Attività di soccorso e trasporto sanitario: approvate le direttive.La Giunta, su proposta dell’assessore Tonina, ha dato mandato ad Apss di rimborsare le spese sostenute dalle associazioni.

Oggi la Giunta, su proposta dell’assessore alla salute e politiche sociali Mario Tonina, ha approvato le direttive per la stipula di convenzioni da parte dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari riguardanti le attività di soccorso sanitario e trasporto sanitario in favore del servizio sanitario provinciale; le nuove direttive sostituiscono quelle approvate in precedenza, aggiornando le procedure in base ai cambiamenti normativi intervenuti nel tempo.

Con lo stesso provvedimento, l’esecutivo ha anche dato mandato all’Azienda sanitaria, stante l’avvenuto affidamento del trasporto sanitario di emergenza e urgenza, di avviare il processo per l’affidamento del trasporto sanitario programmato, con l’obiettivo di rendere operativi tutti gli accordi entro il 1° gennaio 2025 e di rimborsare, entro tale data, tutte le spese sostenute dalle associazioni per i trasporti eseguiti a favore del servizio sanitario provinciale. L’APSS dovrà valutare anche la possibilità di allineare le scadenze delle convenzioni per il trasporto sanitario di emergenza e per quello programmato, al fine di garantire una maggiore coerenza e semplificazione nel sistema di gestione di questi servizi.

“Abbiamo voluto fare un passo avanti nella semplificazione e nell’ottimizzazione delle procedure di soccorso e trasporto sanitario a favore del servizio sanitario provinciale – commenta l’assessore Tonina -. Queste misure ci permettono infatti di migliorare l’efficienza del sistema, garantendo continuità nel servizio. Inoltre, l’allineamento delle scadenze per le convenzioni relative al trasporto sanitario di emergenza e programmato consentirà una gestione più coordinata e funzionale, a beneficio di tutta la comunità”.