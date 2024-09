PAT * S. MICHELE ALL’ADIGE: «INAUGURATA LA NUOVA PIAZZA ALL’INGRESSO DEL PAESE, ALLA CERIMONIA ANCHE IL PRESIDENTE FUGATTI»

07.54 - sabato 28 settembre 2024

Inaugurata la nuova piazza all’ingresso di San Michele all’Adige.Il presidente Fugatti è intervenuto ieri pomeriggio alla cerimonia ufficiale. La comunità di San Michele all’Adige ha da ieri ufficialmente una nuova piazza, proprio all’ingresso del paese. Il taglio del nastro, avvenuto nel pomeriggio, ne ha sancito la consegna ai cittadini, che hanno preso parte numerosi all’evento organizzato dal Comune nell’ambito delle Feste Patronali per San Michele Arcangelo. Alla cerimonia è intervenuto anche il presidente della Provincia Maurizio Fugatti.

Complimentandosi con l’amministrazione comunale per l’importante inaugurazione, il presidente ha ricordato la propria esperienza di studente proprio a San Michele, sottolineando l’importanza dell’area della nuova piazza come snodo di particolare rilevanza nel contesto del territorio comunale. “È stata una giusta intuizione – ha detto il presidente – l’idea dell’amministrazione comunale di rendere quest’area un luogo di socialità, proposito che si è poi concretizzato grazie alla sinergia fra Comune e Provincia. I ragazzi che stanno giocando proprio ora in questa piazza – ha aggiunto il presidente – avranno sempre in futuro il ricordo di questo luogo e del clima di comunità, amicizia e vicinanza che la piazza ha contribuito a creare.”

La nuova area pubblica, come ha spiegato la sindaca di San Michele all’Adige Clelia Sandri, contribuisce a dare forma al nuovo volto del paese, trovandosi proprio all’ingresso del centro abitato. L’area verde che la completa e la caratterizza è stata progettata con il supporto della Fondazione Mach. La piazza è stata finanziata dalla Provincia autonoma di Trento con riferimento a un bando che intendeva proprio riqualificare luoghi posti lungo vie di grande passaggio e particolarmente strategici. In tal senso, la nuova piazza vuole rappresentare fra l’altro un nuovo ingresso e un nuovo “biglietto da visita” anche per la Fondazione Mach e per il Mets. Inoltre, congiunge la parte storica di San Michele con l’area più recente e con le strutture di servizio.

Per far posto alla piazza, è stata abbattuta la vecchia scuola elementare, da tempo in disuso dopo la costruzione del nuovo edificio a sud del paese. Per ricordare quel luogo dove tante generazioni hanno trascorso momenti importanti della loro infanzia, la piazza è intitolata alla memoria di Francesco Biasi, maestro elementare e tenente di fanteria caduto nella Guerra d’Africa.

Ieri alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, fra gli altri, anche il presidente della Comunità Rotaliana-Königsberg Gianluca Tait, il consigliere provinciale Christian Girardi, il direttore generale della Fondazione Mach Mario Del Grosso Destreri, rappresentanti della giunta e del consiglio comunale, sindaci dei Comuni vicini, le maestre della scuola elementare, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, del mondo dell’associazionismo e del volontariato. All’inaugurazione è seguita una serata di festa a cura della Pro Loco, aperta da un brindisi con Trento Doc.