PAT * ROVERETO (TN): FUGATTI, «SOTTOPASSO DI PIAZZALE ORSI, IN GARA L’ULTIMO LOTTO»

17.01 - venerdì 22 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sottopasso di piazzale Orsi, in gara l’ultimo lotto. Rovereto: lavori da 791.200,00 euro per il collegamento ciclabile su corso Rosmini. Fugatti: “La fine entro l’estate. E il progetto proseguirà oltre la ferrovia”.

Si avvicina il completamento dei lavori per il sottopasso di piazzale Orsi a Rovereto che collega corso Rosmini alla stazione ferroviaria. L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha avviato la gara con procedura ad invito per il quarto e ultimo appalto (importo a base d’asta di 791.200,00 euro Iva esclusa) che riguarda la connessione tra l’infrastruttura già predisposta e aperta al pubblico lo scorso 10 settembre con la discenderia ciclabile da corso Rosmini realizzata nel lotto 2. Terminata la fase di assegnazione, si conta di poter avviare i lavori nei primi mesi del 2025, per una loro conclusione prevista nel corso dell’estate, come precisa il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti rimarcando gli impegni presi con la comunità di Rovereto e della Vallagarina.

“Come avevamo specificato nelle precedenti occasioni, ovvero il sopralluogo nel cantiere del gennaio scorso e quindi l’inaugurazione a settembre, il nostro obiettivo è completare in via definitiva il sottopasso alla statale nel corso della stagione estiva 2025”, precisa il presidente. La predisposizione dell’accesso ciclabile si affianca inoltre agli interventi curati dal Comune della Città della Quercia, che sta progettando un deposito dedicato alle bici, sbarrierato. Una soluzione che permetterà ai pendolari di lasciare il proprio mezzo nella “pancia” del sottopasso per poi recarsi ai treni.

Questa parte del sottopasso, come spiega Fugatti, fa parte a sua volta di un disegno più grande che coinvolge anche Trentino Trasporti e vede al centro i nuovi investimenti per la mobilità pubblica (la stazione delle corriere e il centro di interscambio) previsti su via Zeni, dall’altro lato dei binari. “I tecnici della Provincia – afferma il presidente – stanno già lavorando con i colleghi di Trentino Trasporti per la progettazione dell’unità funzionale 2 del sottopasso che uscirà su via Zeni in prossimità di Meccatronica, superando la ferrovia e completando così il collegamento ciclopedonale tra l’est e l’ovest di Rovereto”.

Il sottopasso di piazzale Orsi (opera C-67 unità funzionale 1) rientra negli interventi per la mobilità di Rovereto concordati tra la Provincia e il Comune di Rovereto. Il costo complessivo ammonta a circa 14,85 milioni di euro.

Per quanto riguarda il lotto 4, l’importo a base di gara è pari a 791.200,00 euro (Iva esclusa).

Termine di invio delle offerte da parte delle imprese invitate: 13 dicembre 2024 alle 12.

Prima seduta di gara fissata il 16 dicembre 2024 alle 9.30.