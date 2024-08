PAT * ROVERETO (TN): «A SETTEMBRE APRE IL SOTTOPASSO PEDONALE DI PIAZZALE ORSI, IMPEGNO RISPETTATO»

10.53 - martedì 13 agosto 2024

Rovereto, a settembre apre il sottopasso pedonale di piazzale Orsi.Impegno rispettato per la nuova infrastruttura: previsto anche il ripristino della viabilità a 4 corsie. Ecco il cronoprogramma degli interventi.

Impegno rispettato. Come precisato dal presidente Fugatti nel sopralluogo a gennaio assieme a Giulia Robol e ai vertici dell’amministrazione comunale di Rovereto, l’obiettivo era aprire il sottopasso di piazzale Orsi ai pedoni a settembre e ripristinare quanto prima la viabilità a quattro corsie, due per senso di marcia, nello snodo nevralgico tra la statale 12 e corso Rosmini. Così sarà. Dopo il ponte di Ferragosto si procederà con le diverse fasi di lavorazioni che consentiranno di riadattare la viabilità su quattro corsie e di rendere percorribile la nuova infrastruttura realizzata nel sottosuolo. Necessaria anche una temporanea sospensione del traffico sulla SS12 (per due ore, alle 21 di martedì 27 agosto) in modo da permettere la rimozione della passerella pedonale in metallo.

Ad oggi, è plausibile, compatibilmente con eventuali imprevisti che dovessero occorrere nel frattempo, che nelle giornate dal 7 al 10 settembre si potrà iniziare ad utilizzare il sottopasso da parte della popolazione. Prima della apertura, sarà in ogni caso posizionata l’apposita cartellonistica informativa.

“Diamo conto di un impegno portato avanti dai tecnici della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con il Comune di Rovereto, con il contributo di tutte le imprese e i lavoratori coinvolti nei lavori, per realizzare un’opera cruciale per la città della Quercia” così Fugatti. “Lo avevamo precisato nel sopralluogo nell’inverno scorso, toccando con mano i progressi e anche le complessità di questo intervento nel sottosuolo, e lo ribadiamo oggi: questa è un’opera che porterà valore aggiunto a Rovereto sotto il profilo della mobilità, ambiente, sicurezza e qualità della vita. La gestione del cantiere è stata ottimizzata per ridurre al minimo i disagi, certamente presenti, garantendo però sempre la percorribilità della statale”.

“Il sottopasso – le parole della sindaca di Rovereto Giulia Robol – è un’opera strategica che nella prosecuzione di realizzazione del suo tracciato metterà in collegamento pedonale e ciclabile la parte est ed ovest della città oggi separata dalla linea ferroviaria. Un intervento che s’interfaccia con il progetto finanziato della nuova stazione autocorriere e che nella sua strategia cambierà la mobilità e la fruibilità viabilistica della città. Investire in infrastrutture è importante per la città, per il suo cambiamento e per il suo sviluppo in termini di sostenibilità e trasporto pubblico oltre che per la viabilità. L’attuazione del protocollo d’intesa con la Provincia rimane una priorità per l’amministrazione e nonostante i disagi di questi anni per i cittadini dovuti ad un cantiere certamente complesso già a settembre vedremo un primo step molto importante di realizzazione come deciso durante il sopralluogo di gennaio con il presidente Fugatti. Grazie ai tecnici e all’impresa per la professionalità e la competenza”.

Il cronoprogramma degli interventi funzionali all’apertura

Da lunedì 19 agosto a venerdì 23 agosto 2024 si procederà alla asfaltatura delle 4 corsie della statale del Brennero, nel tratto che era stato ristretto a 2 corsie per l’esecuzione del sottopasso, delimitando la parte restante del cantiere con posa di new-jersey in cemento. Seguirà la posa della segnaletica definitiva e dell’impianto di illuminazione.

La sera del 27 agosto si procederà nelle 2 ore stimate di chiusura della statale (dalle 21) alla rimozione della passerella mediante il sollevamento con gru. La passerella, ormai deteriorata, sarà poi smaltita avendo ormai assolto il compito per la quale era stata realizzata. Quindi per garantire il collegamento per bici e pedoni con la stazione dei treni, a partire dal 27/08 e fino alla apertura del sottopasso, si potrà usufruire dell’attraversamento pedonale semaforizzato posto a nord della rotatoria, già sbarrierato e quindi accessibile a tutti. Rimossa la passerella, si completerà la corsia degli autobus, e il marciapiede lato ferrovia.

Sottopasso di piazzale Orsi, l’intervento

Il sottopasso di piazzale Orsi rientra negli interventi sull’areale ferroviario di Rovereto concordati tra la Provincia e il Comune di Rovereto. Il cantiere in corso riguarda la prima unità funzionale del sottopasso (opera C-67) dal costo di 11,2 milioni di euro totali. Attualmente è in fase di completamento il lotto (su quattro complessivi) che riguarda l’accesso pedonale, mentre i primi due lotti sono ultimati (per la discenderia, cioè la rampa di accesso da corso Rosmini, e lo spostamento della rete del gas). Il quarto, relativo al completamento del percorso davanti al bar Iris, prevede sei mesi di lavoro, quindi con gara nel corso dell’anno, avvio dei lavori in inverno e conclusione nel 2025.