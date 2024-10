PAT * ROVERETO: «RILEVAZIONI DANNO POST SISMA, ALL’INIZIATIVA 80 OPERATORI»

14.24 - mercoledì 9 ottobre 2024

Rilevazioni di danno post sisma, esercitazione per 80 a Rovereto. Settimana della Protezione civile. Il Nucleo tecnico testa le proprie capacità operative a Marco di Rovereto. Il Nucleo tecnico della Protezione civile del Trentino si rafforza per facilitare il ritorno alla normalità delle comunità locali in situazioni di post-emergenza sismica. Compito delle squadre dei tecnici abilitati è quello di entrare in azione per verificare danni e agibilità degli edifici. Le loro capacità tecniche sono al centro dell’esercitazione realizzata oggi negli spazi del centro addestrativo di Marco di Rovereto, nell’ambito della Settimana della Protezione civile. L’evento storico di riferimento è il terremoto del 13 settembre 1989, con epicentro nella Valle di Terragnolo, che aveva registrato una magnitudo di 5,3.

L’iniziativa vede la partecipazione di circa 80 operatori, appartenenti agli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geologi e al Collegio dei Geometri. L’esercitazione è stata organizzata dal Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna e dal’Ufficio tecnico ingegneristico della Protezione civile, con il supporto degli Ordini professionali e del Collegio, del Servizio Geologico e del Servizio Prevenzione rischi e Centrale unica di emergenza (Cue) della Provincia autonoma di Trento. Prezioso il supporto del Nucleo volontari alpini Alto Garda e Ledro.

“L’area addestrativa di Marco di Rovereto offre uno scenario ideale, adattato alle esigenze specifiche della nostra esercitazione – spiega Giovanni Maiello, direttore dell’Ufficio tecnico -. I diversi professionisti operano in sinergia all’interno del Nucleo tecnico; sono peraltro in corso delle interlocuzioni per l’ingresso anche di dottori forestali, periti agrari e periti industriali”.

Durante l’esercitazione, il Nucleo tecnico ha testato soluzioni digitali in fase di sviluppo per la compilazione delle schede AeDES (Agibilità e danno nell’emergenza sismica) e ha utilizzato strumenti radio per le comunicazioni. Le schede AeDES sono documenti cruciali per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità post-sismica degli edifici, sia per le abitazioni che per i servizi.

L’obiettivo è valorizzare la sinergia e la coesione tra i gruppi chiamati a intervenire in situazioni post-emergenziali, garantendo una risposta efficiente e coordinata. L’esercitazione rappresenta dunque un passo fondamentale per migliorare le capacità operative e la preparazione dei tecnici coinvolti, assicurando una risposta tempestiva e adeguata in caso di eventi sismici futuri.