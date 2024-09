PAT * RONCONE: GEROSA, «NUOVO POLO SCOLASTICO, STUDENTI E PERSONALE PROTAGONISTI DEL SISTEMA TRENTINO»

20.20 - sabato 7 settembre 2024

Roncone, apertura della sede provvisoria del nuovo polo scolastico.Inaugurati gli spazi per 152 bimbi e ragazzi. La vicepresidente Gerosa: “Studenti e personale scolastico protagonisti del sistema Trentino”.

Il Comune di Sella Giudicarie ha inaugurato oggi una nuova struttura scolastica provvisoria per il polo scolastico di Roncone, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. La cerimonia di inaugurazione, avvenuta nel pomeriggio, ha visto la presenza della comunità locale e delle autorità, tra cui la vicepresidente e assessore provinciale all’istruzione della Provincia autonoma di Trento, Francesca Gerosa. La struttura, finanziata dalla Provincia autonoma di Trento con un importo di 933.808,18 euro, è composta da 58 moduli prefabbricati e si trova nella zona industriale di Roncone.

È stata realizzata per far fronte ai lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico ufficiale, che richiederanno circa 2-3 anni scolastici per essere completati. Nel corso del suo intervento, la vicepresidente Gerosa ha voluto ringraziare le moltissime famiglie presenti e il presidente della Consulta provinciale dei genitori Maurizio Freschi, sottolineando come la presenza delle famiglie a fianco della scuola debba essere considerata e riconosciuta come fondamentale.

Ha inoltre ringraziato i docenti, i collaboratori scolastici e tutto il personale delle segreterie scolastiche per il loro lavoro eccezionale. “Il mondo della scuola è qualcosa di davvero complesso dove lavorano moltissime persone per un obiettivo comune: la crescita dei nostri figli come protagonisti della nostra comunità e del sistema Trentino” ha osservato Gerosa, che dopo il taglio del nastro tricolore ha voluto darne un pezzetto ai tanti bambini che aveva chiamato per coinvolgerli al momento inaugurale.

Al taglio del nastro era presente anche l’assessore provinciale Simone Marchiori che ha condiviso il plauso per la solennità dedicata all’inaugurazione di questa nuova struttura, la cui realizzazione si è resa possibile, anche grazie agli importanti strumenti riservati dalla nostra Autonomia, oltre all’attenzione di tutte le amministrazioni, da quella comunale a quella provinciale.

Il sindaco di Sella Giudicarie, Franco Bazzoli, ha ricordato come il Comune di Sella Giudicarie abbia chiesto e ottenuto un finanziamento sul Pnrr per lavori di miglioramento sismico e di efficientamento energetico del polo scolastico di Roncone. Per questo ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a superare le sfide burocratiche e contro il tempo, garantendo che gli alunni del plesso di Roncone, 71 per la scuola primaria e 81 per la scuola secondaria di primo grado, potessero usufruire di una struttura adeguata e funzionale alla vigilia dell’apertura del nuovo anno scolastico 2024/25. Funzionale ma anche molto bella e curata dal punto di vista estetico, ha sottolineato nel suo saluto il presidente della Comunità delle Giudicarie, Giorgio Butterini, mentre il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo, Alberto Paris, ha voluto rimarcare l’attenzione ed il valore dedicati ad un nuovo spazio – seppur provvisorio – a favore del miglioramento del patrimonio scolastico della comunità.