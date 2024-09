PAT * RONCHI DI ALA (TN) – “ZIMBARTAGE – GIORNATA CIMBRA”: MARCHIORI, «LE MINORANZE LINGUISTICHE, VALORE FONDAMENTALE DELLA NOSTRA AUTONOMIA»

09.27 - domenica 8 settembre 2024

Celebrata a Ronchi di Ala la “Zimbartage – Giornata Cimbra”.L’assessore Marchiori: “Le minoranze linguistiche sono un valore fondamentale della nostra Autonomia”.

“Le minoranze linguistiche sono un valore fondamentale della nostra Autonomia, un patrimonio che esprime la convivenza fra culture e lingue diverse nello stesso territorio. Un principio affermato dopo la Seconda Guerra mondiale e dopo una dittatura che ha cercato di appianare le differenze. Qui, oggi, siamo in un’area che un tempo era luogo di confine, ma non per la comunità cimbra che abbracciava un territorio più ampio.

Questo ci insegna che i confini non devono essere un fattore di divisione bensì di apertura, contatto e scambio culturale.” Con queste parole l’assessore provinciale alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’Autonomia Simone Marchiori è intervenuto oggi alla “Zimbartage – Giornata Cimbra” a Ronchi di Ala, evento di approfondimento a cura del tessuto associazionistico locale e di diverse espressioni della minoranza cimbra, col patrocinio del Consiglio provinciale e del Comune di Ala e il sostegno della Fondazione Vallagarina. “Le minoranze – ha aggiunto l’assessore Marchiori – mantengono vive le comunità, le nostre montagne. È quindi importante, guardando anche al futuro e alle nuove generazioni, preservare questo patrimonio umano, perché sono proprio le persone che esprimono l’identità culturale del territorio aprendosi al contempo alle altre comunità”.

A Ronchi di Ala la giornata si è aperta con la messa celebrata da don Alessio Pellegrin, seguita dagli spari a salve dei Trombini Pistonieri di San Bortolo, associazione culturale folkloristica della Lessinia. Ed è stata proprio la vicinanza fra Trentino e Veneto, in particolare fra i territori che esprimono la cultura cimbra, il tema conduttore della giornata, grazie anche alla presenza del sindaco di Selva di Progno Marco Cappelletti.

L’identità, il significato, il valore e l’attualità della minoranza cimbra nel contesto dell’Autonomia sono state approfondite nella tavola rotonda moderata dal giornalista Gabriele Buselli. Vi hanno preso parte rappresentanti dell’Istituto Cimbro/kulturinstitut Lusern, dell’Istituto Cultura Cimbra di Roana/’Z Haus dar Zimbrischen Bizzekhot Robaan, del Curatorium Cimbricum Veronese e della Nazionale Cimbra/Zimbar Team “FC Lusern”. Ha chiuso la mattinata un momento conviviale con specialità cimbre della Lessinia e di Luserna.

Il pomeriggio di ieri è stato animato dal concerto della Corale polifonica Cimbra di Luserna/Zimbar Koral nella Chiesa di San Lorenzo, da iniziative rivolte ai più piccoli e dalla proiezione del film “Velovelodico” di Alessandro Anderloni, vincitore del premio Eusalp e Mets al Trento Film Festival.

All’evento hanno preso parte, fra gli altri, il sindaco di Ala Stefano Gatti, rappresentanti della Giunta comunale, sindaci dei Comuni limitrofi, il presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri Isacco Corradi, il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, il consigliere provinciale Walter Kaswalder, l’assessore regionale Luca Guglielmi, l’onorevole Vanessa Cattoi, rappresentanti del Servizio minoranze linguistiche e relazioni esterne della Provincia autonoma di Trento e rappresentanti delle Forze dell’ordine.