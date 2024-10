PAT * “ROADSHOW“: «“OSSERVATORIO DEL SISTEMA NORD EST PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE“, A TRENTO IL 22/10»

17.08 - giovedì 17 ottobre 2024

Il 22 ottobre a Trento “Roadshow per l’internazionalizzazione del Sistema Nord Est”.L’appuntamento di Trento segue le tappe di Padova e Trieste. Verranno illustrati i risultati di ricerche condotte sui tre territori e le opportunità per l’export delle piccole medie imprese.

Martedì 22 ottobre la Provincia autonoma di Trento propone un momento di riflessione sul tema dell’internazionalizzazione con gli esperti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e dell’Università di Trento che relazioneranno sulla situazione contingente fornendo uno spaccato sulle proposte nazionali a supporto della crescita all’estero. A seguire Ca’ Foscari e l’Università di Brescia illustreranno struttura e tendenze del commercio internazionale e ruolo degli investimenti diretti esteri nei processi di crescita internazionale. Chiuderà la mattinata una sessione di dialogo rispetto agli strumenti operativi a disposizione delle piccole e medie imprese nei tre territori. L’incontro si svolgerà in Sala Depero a Trento, presso la sede della Provincia, a partire dalle ore 9:00.

L’evento si inserisce nel più ampio contesto dell’Accordo per l’internazionalizzazione del “Sistema Nord Est”, nato su spinta della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia nel 2019 e al quale la Provincia autonoma di Trento ha aderito nel 2022.

Dopo le tappe di Padova e Trieste approda quindi anche a Trento il Roadshow per l’internazionalizzazione del Sistema Nord Est, il cui focus quest’anno sarà l’attività di ricerca svolta dal neo-costituito “Osservatorio del Sistema Nord Est per l’internazionalizzazione”, strumento comune ai tre territori partner.

Sarà presente l’Assessore provinciale allo Sviluppo economico, lavoro, università e ricerca Achille Spinelli. Interverranno: Amedeo Teti del Dipartimento per le Politiche per le Imprese del Ministero delle imprese e del Made in Italy, Andrea Pompermaier della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese – Attrazione Investimenti Esteri del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Stefano Schiavo dell’Università di Trento.

Seguirà una breve illustrazione di contesto delle attività legate all’Accordo per l’internazionalizzazione del Sistema Nord-Est, a cura di Annalisa Bergamo dell’UMSe Internazionalizzazione e relazioni economiche della Provincia autonoma di Trento. Giancarlo Corò e Sebastiano Cattaruzzo dell’Università Ca’ Foscari di Venezia spiegheranno poi “Struttura e tendenze del commercio internazionale”, mentre Marco Mutinelli dell’Università di Brescia parlerà dell’internazionalizzazione attiva e passiva tramite investimenti diretti esteri delle imprese del Nord Est.

In chiusura un panel dedicato agli strumenti regionali e provinciali a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese, a cura dei rappresentanti dei tre territori: Trentino, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Modera Alessandra Proto del Centro OCSE di Trento. Info e iscrizioni su www.trentinosviluppo.it (m.d.c.)