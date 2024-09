PAT * RIVA DEL GARDA: «INAUGURATA LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA, IL NUOVO EDIFICIO GIÀ LUNEDÌ OSPITERÀ 220 SCOLARI»

08.46 - sabato 7 settembre 2024

Inaugurata la nuova scuola primaria di Riva del Garda. Terminati i lavori, il nuovo edificio già lunedì ospiterà 220 scolari del rione Degasperi. Una nuova scuola attenta all’ambiente, funzionale e dotata di tutti gli standard tecnologici più avanzati. È stata inaugurata questo pomeriggio la nuova scuola primaria del rione Degasperi a Riva del Garda e da lunedì ospiterà i 220 scolari e le 40 insegnanti che inizieranno il nuovo anno scolastico. “La scuola elementare è un luogo di straordinaria importanza – ha affermato il presidente Fugatti – tanto che tutti noi ricordiamo con precisione dove abbiamo frequentato le scuole elementari, e allo stesso modo chi passerà di qua si ricorderà negli anni del periodo passato in queste aule.

È importante che le istituzioni continuino a investire in strutture come queste, e a Riva del Garda ci sono altri tre complessi scolastici in costruzione, perché i nostri giovani devono poter studiare in un ambiente sano, tecnologicamente avanzato e sostenibile e gli insegnanti devono essere nelle condizioni di svolgere al meglio il loro compito di accompagnare i giovanissimi nel loro percorso di crescita ed educativo”.

Costruita in legno, dotata di pannelli solari e servita dal teleriscaldamento, la nuova scuola si sviluppa su tre piani e ospiterà 12 classi nell’indirizzo didattico tradizionale e in quello Montessori: nel livello interrato trovano spazio 40 posti auto e i locali tecnici, al piano terra nove aule per le attività didattiche, il laboratorio informatico, la mensa e la palestra adeguata per poter ospitare attività sportive di utenti esterni, e al primo piano sei aule didattiche, due aule docenti e un laboratorio polifunzionale.

“Questo edificio rappresenta il luogo dove si impara – ha spiegato il sindaco di Riva del Garda Cristina Santi – ma anche il simbolo del futuro che vogliamo costruire per i bambini e l’ambiente che ci circonda. Questa scuola è un esempio straordinario di come è possibile conciliare l’innovazione tecnologica con il rispetto per la natura e il benessere delle persone. Ma è anche un luogo pensato per mettere al centro i bisogni dei bambini, favorire il benessere psicofisico degli scolari e la testimonianza del nostro impegno per un futuro più sostenibile, dove le nuove generazioni possono crescere in armonia con l’ambiente che le circondano. Un luogo dove si può imparare, sognare e crescere, dove si formano le persone di domani alle quali auguro un futuro pieno di conoscenza, scoperte e felicità”.

Il costo complessivo dell’opera, è di poco meno di 18 milioni di euro (17.979.000) dei quali 14 finanziati dalla Provincia e comprende, l’abbattimento del vecchio edificio scolastico, l’ampliamento della vicina scuola materna e l’adeguamento sismico della parte dell’edificio preesistente.

Ezio Tarolli, assessore alla pianificazione territoriale della Comunità Alto Garda e Ledro ha portato il saluto del presidente Claudio Mimiola: “Una società che guarda avanti e una politica lungimirante – ha dichiarato Tarolli – deve partire dalla scuola. La scuola è il futuro dei nostri figli ed è un potente mezzo di costruzione di pace, perché più ci sarà scolarizzazione meno guerre ci saranno nel mondo. I bambini di Riva del Garda meritano questa scuola così all’avanguardia, altre ne sono in costruzione al momento sul nostro territorio e per questo ringrazio il Comune di Riva, la Provincia e le istituzioni per aver realizzato un progetto così ambizioso”.