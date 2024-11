PAT * REGIONI ALPINE: «PRESIDENZA TRENTINA DI ARGE ALP, DEFINITI GLI ATTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNANCE»

14.55 - venerdì 22 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Presidenza trentina di Arge Alp, definiti gli atti organizzativi e di governance. Con il passaggio il 25 ottobre scorso della presidenza di Arge Alp dal Canton Ticino al Trentino, la Provincia autonoma di Trento ha assunto il ruolo di soggetto incaricato della programmazione, organizzazione e gestione dell’attività istituzionale della Comunità di lavoro delle regioni Alpine fino al passaggio di presidenza al Land Vorarlberg, previsto in occasione della 56^ Conferenza dei Capi di Governo, che si terrà a Trento a fine ottobre 2025.

Grazie a un provvedimento approvato oggi su proposta del presidente Maurizio Fugatti, la Giunta provinciale ha quindi definito alcuni aspetti legati alle attività dell’anno di presidenza, assumendo ufficialmente l’impegno a sviluppare il tema “Giovani e montagna: progetti di vita, di lavoro, di impresa. Esperienze di resilienza”.

“In tempi di profondi cambiamenti delle aree alpine, sia dal punto di vista ambientale che demografico, intendiamo valorizzare i progetti di chi abita e sceglie i territori di montagna, anche perché le esperienze condivise dai giovani possono diventare oggetto di interesse e strumento di attrazione per altri loro coetanei”, ha detto Fugatti sottolineando come il coordinamento del Trentino su sfide complesse e condivise dalle regioni di Arge Alp, che hanno tratti e caratteristiche simili tra loro, potrà contribuire ad una visione virtuosa di gestione del territorio.

Dal 1972 la Provincia autonoma di Trento fa parte di Arge Alp, Comunità di lavoro delle Regioni Alpine, con la finalità di contribuire a risolvere problemi comuni a diverse regioni dell’arco alpino in un rapporto di buon vicinato e di mutua collaborazione. Attualmente fanno parte di Arge Alp i Länder Vorarlberg, Tirolo e Salisburgo (Austria); il Libero Stato di Baviera (Germania); le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Lombardia (Italia); i Cantoni Grigioni, San Gallo e Ticino (Svizzera). Come previsto dallo Statuto della Comunità, i membri di Arge Alp si alternano alla presidenza ogni anno, seguendo in linea di principio l’ordine alfabetico.

Con la deliberazione approvata oggi la Giunta, oltre a fissare il tema della presidenza trentina, incarica il Servizio minoranze linguistiche e relazioni esterne di provvedere agli adempimenti organizzativi, amministrativi e contabili nel corso di quest’anno; lo stesso servizio si occuperà, infatti, di programmare, organizzare e gestire gli incontri dell’Ufficio di presidenza, della Conferenza dei capi di governo, del Comitato direttivo, del Gruppo pubbliche relazioni, dei Gruppi di progetto, del Premio Arge Alp 2025 e di ulteriori iniziative istituzionali che avverranno di qui all’ottobre 2025.

Per quanto riguarda gli aspetti di informazione e comunicazione, il provvedimento incarica il responsabile dell’Ufficio Stampa della Provincia di curare gli adempimenti connessi al Piano di comunicazione relativi all’anno di presidenza, attraverso il coordinamento delle attività del Gruppo pubbliche relazioni di Arge Alp.