PAT * “RECORDS-ANELLI DI CONGIUNZIONE”: «GLI ASSI DI TRENTINO VOLLEY, AQUILA BASKET E AC TRENTO CALCIO ALLE GALLERIE»

Gli assi di Trentino Volley, Aquila Basket e Ac Trento calcio alle Gallerie. Gli atleti e le atlete delle tre migliori squadre trentine hanno visitato “Records-Anelli di congiunzione” accompagnati dalla vicepresidente Gerosa.

Basket, calcio e volley uniti nella condivisione dei valori olimpici. Questo pomeriggio gli atleti e le atlete di Trentino Volley, Ac Trento calcio e Aquila Basket hanno visitato la mostra Records-Anelli di congiunzione.

Un tour guidato attraverso le sezioni che compongono i 300 metri dell’esposizione per conoscere la storia dello sport attraverso l’evoluzione delle varie discipline. Ad accogliere gli sportivi la vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e assessore allo sport Francesca Gerosa: “Ospitare qui alle Gallerie le nostre squadre del cuore, del nostro territorio, i nostri campioni – ha affermato la vicepresidente Gerosa – è fatto davvero molto significativo. Un luogo dove la cultura si intreccia con lo sport in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026 e un bellissimo momento di incontro tra il presente, fatto di atleti che vediamo in azione nei palazzetti e a cui i nostri giovani si ispirano e il futuro cui guardiamo tutti con grande attesa ed entusiasmo, con uno sguardo al passato”.

“Il nostro intento – ha proseguito Gerosa – è quello di avvicinare tutta la comunità trentina a quella che sarà una tappa importantissima della nostra storia. In tal senso, questa mostra, questi fuoriclasse mandano un forte messaggio all’insegna dei valori olimpici, della determinazione e della voglia di essere un buon esempio per tutti i nostri ragazzi che li seguono con passione e per i quali sono un importante punto di riferimento”.

Presente all’appuntamento anche il Coordinamento Provinciale olimpico guidato da Tito Giovannini e il direttore della Fondazione Museo Storico del Trentino Giuseppe Ferrandi: “Questa mostra ha l’intento di valorizzare e comunicare in modo innovativo il patrimonio messo a disposizione dal Comitato olimpico internazionale – ha affermato Ferrandi –. L’auspicio è che anche questi atleti e queste atlete, testimonial e protagonisti dello sport odierno, possano contribuire in futuro a questa esposizione, magari con qualche cimelio e qualche testimonianza. Lo sport è fatto di squadre e di performance sportive, ma anche di storie individuali di impegno e successo come le loro”.

