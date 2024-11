PAT * RAVINA – NUOVO SVINCOLO: «AVVIATA GARA PER SVILUPPO PROGETTAZIONE, ADEGUATE LE RISORSE CON 20,47 MILIONI AGGIUNTIVI»

12.36 - mercoledì 20 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nuovo svincolo a Ravina, avviata la gara per affidare lo sviluppo della progettazione. Procede il piano di riordino della viabilità nell’area del futuro ospedale. La Giunta ha adeguato le risorse con 20,47 milioni aggiuntivi.

Procede il piano di riordino della viabilità nell’area a Ravina destinata al nuovo Polo ospedaliero e universitario del Trentino. Apac ha pubblicato sulla piattaforma Contracta la gara per l’affidamento del servizio di progettazione del nuovo svincolo della tangenziale – l’opera S-602 affidata al commissario Gianfranco Cesarini Sforza -, un appalto che prevede un compenso per il gruppo tecnico che risulterà aggiudicatario di 1.339.022,66 euro al lordo dello sconto di gara.

A livello finanziario, la Giunta provinciale con la recente modifica del Documento di programmazione degli interventi-DOPI su proposta del presidente Maurizio Fugatti ha adeguato le risorse necessarie con ulteriori 20,47 milioni di euro, per un’opera che ha un costo complessivo valutato in circa 55 milioni di euro sulla base delle stime fatte durante lo sviluppo della progettazione preliminare. “Proseguono gli sforzi dell’Amministrazione provinciale, con i suoi tecnici e il commissario straordinario, d’intesa con il Comune di Trento e la circoscrizione Ravina-Romagnano, per migliorare e mettere in sicurezza la mobilità nella zona che vedrà l’accesso al nuovo polo universitario ospedaliero e dunque nuove funzioni importanti per tutto il Trentino” commenta il presidente Fugatti.

“Un impegno – prosegue il presidente a proposito del riordino viabilistico dell’area – che ha già visto il completamento della bretella di bypass della tangenziale, l’abbattimento del vecchio cavalcavia e che comprenderà a breve l’avvio dell’attività del cantiere per il nuovo ponte sull’Adige. Da parte della Giunta, la volontà è continuare a garantire tutte le risorse necessarie per la realizzazione delle opere, come confermato dal recente aggiornamento della programmazione di Legislatura”.

Per quanto riguarda quindi l’opera “S-602 – Messa in sicurezza della S.S. 12 – Viabilità nuovo ospedale a Ravina” nei mesi scorsi è stato elaborato il progetto preliminare che prevede la realizzazione del nuovo svincolo tra la circonvallazione e la SP 90 mediante una rotatoria e un sottopasso interrato. Tale progetto ha trovato la condivisione di tutti i soggetti interessati ed è quindi stata avviata la procedura di gara per il servizio di progettazione.

Il servizio messa a gara prevede lo sviluppo del progetto per gli elementi qui definiti:

• lo svincolo che comprende la nuova rotatoria, le piste di immissione e il sottopasso;

• la rettifica degli argini del torrente Fersina in prossimità della foce;

• la pista ciclabile in sinistra orografica del fiume Adige dalla spalla del ponte sull’Adige in direzione sud;

• la riprofilatura dell’argine sinistro dell’Adige per una lunghezza di circa 400 metri.

La scadenza del termine per le offerte è il 10 gennaio 2025 alle 12, mentre il tempo concesso per la redazione dei progetti in gara è di 4 mesi per il PFTE e 2 mesi per il PE.

Il gruppo di progettazione che svilupperà gli elaborati sarà selezionato sulla base del curriculum professionale dei concorrenti relativo alla progettazione di opere similari e sulla base di proposte migliorative per ridurre i tempi di costruzione e limitare il disagio alla circolazione lungo la circonvallazione durante le varie fasi del cantiere.

Il cronoprogramma degli interventi nell’area di Ravina prevede che il cantiere del nuovo svincolo possa iniziare entro la fine dei lavori di costruzione del nuovo ponte sull’Adige, in fase di partenza a breve, in modo da dare continuità ai lavori ed evitare interferenze.