PAT * “QUALITÀ IN TRENTINO”: «APPROVATO IL TERZO BANDO, 10 MILIONI PER PREPARARE IL TERRITORIO ALLE OLIMPIADI 2026»

14.25 - venerdì 8 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La Giunta provinciale approva il Terzo bando “Qualità in Trentino”. 10 milioni di euro per preparare il Trentino alle Olimpiadi 2026.

La Giunta provinciale ha approvato oggi il Terzo bando “Qualità in Trentino” per gli interventi di preparazione del Trentino alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026. Il bando, che si inserisce nel quadro degli interventi a sostegno del sistema economico trentino, mette a disposizione 10 milioni di euro per rafforzare la qualità e gli standard dell’offerta delle strutture turistico-ricettive e del settore commercio e servizi. “Con questo terzo bando puntiamo a stimolare gli investimenti delle imprese trentine in vista delle Olimpiadi 2026, un’occasione unica per il nostro territorio”, ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico Achille Spinelli.

“L’obiettivo è innalzare ulteriormente la qualità dell’accoglienza e dei servizi offerti, per fare del Trentino una destinazione d’eccellenza riconosciuta a livello internazionale” ancora Spinelli. Il bando prevede contributi a fondo perduto pari al 30% delle spese ammissibili, con un limite minimo di spesa di 50.000 euro per il settore ricettivo e 25.000 euro per quelli del commercio e servizi. Il limite massimo della spesa ammissibile è pari ad 1 milione di euro.

Tra gli interventi ammessi figurano la realizzazione di nuove unità operative, la ristrutturazione e l’ampliamento di strutture esistenti, nonché l’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Particolare attenzione è rivolta agli investimenti che migliorano l’esperienza dell’ospite e innalzano il livello di digitalizzazione dei servizi. “Vogliamo che le ricadute positive di questi investimenti vadano oltre l’evento olimpico”, ha aggiunto l’assessore all’artigianato, commercio e turismo Roberto Failoni. “L’obiettivo è consolidare nel tempo la qualità e l’attrattività del Trentino, creando un’eredità duratura per il nostro territorio e la nostra economia”. Il bando si rivolge alle piccole e medie imprese dei settori ricettivo, commercio e servizi. Le iniziative dovranno essere avviate non prima del 1° settembre 2024 e completate entro il 6 febbraio 2026.

I termini di presentazione delle domande di contributo, successivi all’implementazione della Piattaforma informatica, saranno resi noti il giorno 17 dicembre 2024 sul sito della Provincia nella scheda servizi dedicata al bando.

A questo link è consultabile il bando.