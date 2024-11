PAT * PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: «CONOSCENZE E COMPETENZE, 150 PROPOSTE FORMATIVE NEL CATALOGO 2025 DI TSM»

16.53 - giovedì 14 novembre 2024

Conoscenze e competenze per una pubblica amministrazione che guarda al futuro. Oltre 150 proposte formative nel Catalogo 2025 di TSM – Trentino School of Management. In un periodo di profondi e rapidi cambiamenti, in un contesto istituzionale unico in Italia, dove l’autonomia consente di intervenire in modo diretto e peculiare sui vari aspetti della gestione territoriale, l’aggiornamento delle competenze del capitale umano della pubblica amministrazione è fondamentale per accompagnare la crescita e lo sviluppo del territorio. Su questo impegno lavora TSM – Trentino School of Management, la Società, costituita dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dall’Università di Trento, che ogni anno propone un ampio e articolato programma di progetti formativi che si compongono nel Catalogo dell’offerta formativa.

L’edizione 2025, realizzata secondo le linee guida del Dipartimento organizzazione, personale e innovazione della Provincia autonoma di Trento, è stata presentata oggi – alla presenza della vicepresidente della Provincia, Francesca Gerosa, del presidente della Società, Francesco Barone e dell’amministratore delegato, Delio Picciani – ai referenti della formazione degli enti e delle società del sistema pubblico provinciale o convenzionati con TSM, circa una quarantina, fra cui i comuni di Trento e Rovereto, Apss, FBK, Istituti culturali ladino e cimbro, Trentino Sviluppo, Fondazione Mach e Museo Storico. Ieri, la presentazione aveva riguardato i referenti della formazione della Provincia.

“Sono qui oggi per dare evidenza – ha detto la vicepresidente della Provincia, Francesca Gerosa, portando i saluti della Giunta – di quanto sia importante e strategico il ruolo di TSM per la Provincia. L’aggiornamento delle competenze del capitale umano è una sfida cruciale e decisiva per ogni sistema economico e sociale e lo è, in particolar modo, per la pubblica amministrazione del Trentino che in conseguenza della speciale Autonomia è ancora più centrale per lo sviluppo del territorio.

Le vostre attività di formazione, studio e ricerca consentono di corrispondere in modo costantemente aggiornato alle esigenze formative del sistema pubblico del Trentino. Il catalogo dell’offerta formativa 2025 rappresenta perfettamente la qualità e l’ampiezza del vostro impegno, – ha detto ancora la vicepresidente – con una formazione capace di offrire un aggiornamento continuo al personale e al management rispetto alle mansioni richieste e alle complessità, in continua evoluzione, che quotidianamente vengono affrontate. L’attività di TSM – ha concluso – riguarda il futuro della nostra Autonomia che nei prossimi anni sarà chiamata a misurarsi con i grandi cambiamenti che già stiamo vivendo. Dobbiamo farci trovare pronti”.

“Il nostro vuole essere un ruolo di servizio al territorio e all’Autonomia, – ha detto il presidente di TSM Francesco Barone. L’obiettivo, ambizioso e sfidante, è quello di accrescere tramite la formazione il livello e la qualità dei servizi offerti ai cittadini, alle imprese e al Terzo settore dalla pubblica amministrazione del Trentino, per accelerare la crescita e lo sviluppo economico, culturale e sociale del nostro territorio, ma anche per orientare tale sviluppo a paradigmi autenticamente identitari. La grande sfida del Catalogo di formazione 2025 è, infatti, riuscire a mantenere un equilibrio virtuoso fra la necessità di un’amministrazione proiettata al futuro, capace di competere con le migliori realtà nazionali e internazionali, ma che sappia rimanere ancorata ai valori, all’identità e alle tradizioni dei trentini. La conoscenza è il nostro Territorio – ha concluso Barone – ed è proprio questo patrimonio di saperi, idee e progettualità che mettiamo al servizio del Trentino, per renderlo più competitivo, efficiente e inclusivo, sociale e orientato al futuro”.

Competenze, organizzazione, processi, digitalizzazione e semplificazione sono le parole chiave su cui è articolata la proposta formativa di TSM, che per il 2025 conta su oltre 150 percorsi di formazione. A queste si aggiungono tre nuove tematiche su cui investire nei piani del futuro: intelligenza artificiale, transizione ecologica e uguaglianza di genere. L’obiettivo di TSM è quello di avere una pubblica amministrazione sempre più innovativa ed efficiente, capace di rispondere ai bisogni di cittadini e imprese.

Per rispondere ai bisogni formativi che emergono durante l’anno nelle singole strutture pubbliche, vengono, inoltre, attivati anche dei percorsi definiti “su misura”. Il valore aggiunto di questa attività è quello di fornire una risposta formativa mirata, che abbia una ricaduta immediata sulle figure professionali o sui settori che necessitano di aggiornamenti normativi o procedurali di nuova introduzione.

Le iscrizioni per i corsi proposti dal Catalogo 2024 sono ad oggi oltre 33.500, con 658 edizioni realizzate e un indice di gradimento pari a 4,26 in una scala da 1 a 5.

Sfoglia il Catalogo 2025: