PAT * PROTEZIONE CIVILE: «IL 16/11 A TRENTO IL CAPO NAZIONALE CICILIANO, FOCUS SUL RICAMBIO GENERAZIONALE»

Protezione civile, un convegno dedicato al volontariato.Il 16 novembre a Trento il capo nazionale Ciciliano. Focus sul ricambio generazionale.

“Il volontariato di protezione civile che verrà” è il tema del convegno in programma il prossimo 16 novembre nella sala InCooperazione di via Segnatini a Trento. Un evento inserito nel programma di Trento capitale europea del volontariato, organizzato dal Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento con il Comune di Trento e il Dipartimento della Protezione civile nazionale. Sarà anche l’occasione per la prima visita in Trentino del capo della Protezione Civile nazionale, Fabio Ciciliano.

“L’obiettivo dell’evento è mettere in luce il grande valore sociale del volontariato organizzato di protezione civile”, spiega il dirigente generale Stefano Fait. “In Trentino, gli operatori del nostro sistema sono circa 13.000, di cui oltre il 90% sono volontari. Tra i temi da approfondire ci sono il ricambio generazionale e il ruolo che questi operatori ricoprono all’interno delle comunità locali. L’importanza di queste figure è emersa chiaramente anche durante le alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre”. Tutti gli addetti ai lavori sono invitati a partecipare all’evento. Per iscriversi, è necessario inviare una mail all’indirizzo manifestazioni.pc@provincia.tn.it entro le ore 18 di giovedì 14 novembre, indicando nome, cognome, email personale e l’ente o associazione di appartenenza.

Il convegno si aprirà alle 9, al termine delle operazioni di registrazione dei partecipanti. Spazio alle voci dei giovani – volontari e non – che parleranno delle loro esperienze, in un dialogo “Tra palco e futuro” promosso da Erica Cova e Stefano Vallari, rispettivamente del Dipartimento Protezione civile trentino e nazionale. Tra gli altri ospiti, interverrà Ginevra Minetti, giovane volontaria della Misericordia di Prato, nominata Alfiere della Repubblica per il suo impegno durante l’alluvione che ha colpito la città.

Alle 11.30 è in programma una tavola rotonda con i diversi attori istituzionali locali e nazionali, moderata dal responsabile dell’Ufficio stampa della Provincia Giampaolo Pedrotti e dal dirigente generale del Dipartimento Protezione civile Stefano Fait. Parteciperanno il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il sindaco di Trento Franco Ianeselli, il commissario del Governo Giuseppe Petronzi, il capo della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, il direttore generale della Provincia e coordinatore tecnico della Commissione Protezione civile delle Regioni e delle Province autonome Raffaele De Col, il presidente del Comitato Trento città europea del volontariato 2024 Giorgio Casagranda, il presidente e la vicepresidente del Comitato nazionale del volontariato Dario Pasini e Francesca Ottaviani.