PAT * PROGETTO “CAIROS“: «VALUTAZIONE RISCHIO VALANGHE, L’EUREGIO INCONTRA I RAPPRESENTANTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI»

09.09 - lunedì 21 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il progetto Cairos presentato alle commissioni valanghe di Tirolo, Alto Adige e Trentino. Obiettivo: valutare e gestire meglio il rischio grazie alla cooperazione transfrontaliera. Valutazione del rischio valanghe: l’Euregio incontra i rappresentanti delle commissioni comunali

Chi è in grado di valutare con precisione il rischio valanghe può salvare vite umane, ricorrendo a raccomandazioni generali, a chiusura strade o, in caso di necessità, a un’evacuazione.

Fondamentale la cooperazione tra vari enti, anche in ottica transfrontaliera. Per migliorare la valutazione del rischio nell’intera Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, i rappresentanti delle commissioni valanghe comunali dei tre territori si sono incontrati venerdì 18 ottobre presso la sede dell’Euregio a Bolzano.

L’incontro ha rappresentato una tappa importante del progetto Cairos Euregio, che durerà fino alla primavera del 2026. L’obiettivo è quello di armonizzare e sviluppare ulteriormente i processi di lavoro delle commissioni valanghe dei tre territori. Negli ultimi mesi, un gruppo di esperti delle tre amministrazioni, insieme ai fornitori di servizi del progetto e alle commissioni valanghe di Brennero e Passo Sella – aree pilota transfrontaliere selezionate – ha elaborato le modalità per raggiungere questo obiettivo e i risultati sono stati presentati proprio in occasione dell’incontro a Bolzano.

Il confronto ha permesso di raccogliere desiderata, preoccupazioni e opinioni, per integrare il progetto, ove possibille. Un feedback importante anche per il prossimo passo strategico del progetto Cairos, finanziato dal fondo Fesr nell’ambito del programma Interreg Italia-Austria: è infatti in corso di sviluppo un software innovativo e multilingue, che funga da strumento multifunzionale per la documentazione, l’informazione e la comunicazione nell’ambito del rischio valanghe.

Attualmente nei territori dell’Euregio sono attivi oltre 2.000 componenti – per la maggior parte volontari – in 346 commissioni valanghe. Nei Comuni coinvolti contribuiscono a valutare il rischio valanghe e consigliano in prima linea i sindaci territorialmente competenti, massima autorità di Protezione civile a livello comunale. I risultati di Cairos aiuteranno in primis le commissioni valanghe e le varie istituzioni di Tirolo, Alto Adige e Trentino nel loro lavoro, i cittadini dell’Euregio percepiranno gli effetti del progetto solo indirettamente. Tuttavia, la migliore collaborazione, gli strumenti più moderni e una formazione adeguata avranno un effetto evidente, ad esempio consentendo in caso di aumento del rischio valanghe di attuare la chiusura delle strade in modo più mirato e affidabile e di comunicarlo in modo chiaro.