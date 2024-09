PAT * PREDAZZO – VILLAGGIO OLIMPICO E PARALIMPICO: «PADIGLIONE MUSTO, AGGIUDICATO L’APPALTO DA 7,2 MILIONI»

16.16 - venerdì 13 settembre 2024

Padiglione Musto, aggiudicato l’appalto da 7,2 milioni di euro.Villaggio olimpico e paralimpico di Predazzo, assegnate tutte le cinque unità funzionali della riqualificazione.

L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha aggiudicato i lavori relativi al Padiglione Musto nell’ambito del Villaggio olimpico presso la scuola alpina della Guardia di Finanza di Predazzo. L’intervento, di importo a base di gara pari 7.224.804,82 euro, corrisponde all’unità funzionale 5 della riqualificazione complessiva della scuola alpina per un costo totale di 50,3 milioni di euro. L’appalto è stato assegnato all’impresa Mengato snc, con un ribasso percentuale del 14,250%.

“Un ulteriore passo avanti verso il completamento di questa importante opera, che nasce da un lavoro di squadra tra tutte le realtà coinvolte, per dare al Trentino strutture sempre più attrattive in vista dell’appuntamento con le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026” così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, che ricorda come con l’affidamento per il Padiglione Musto siano stati aggiudicate tutte le cinque unità funzionali della riqualificazione da oltre 50 milioni di euro complessivi.

Per la vicepresidente della Provincia e assessore allo sport Francesca Gerosa “anche con questa assegnazione si conferma l’impegno condiviso per dotare il Trentino di spazi all’avanguardia, sia per le gare che per l’accoglienza di atlete e atleti. Il 2026 è davvero vicino e siamo tutti concentrati per un appuntamento olimpico e paralimpico che vedrà protagonisti anche i giovani e il territorio”.

L’intervento per il Padiglione Musto prevede l’adeguamento sismico della struttura principalmente tramite la riduzione nel numero dei piani sopra terra, la rimodulazione degli spazi interni al fine di ottimizzare gli spazi dedicati alla palestra e all’auditorium, la realizzazione di 7 nuovi alloggi e di uno spazio dedicato al futuro simulatore dell’elicottero.

È uno dei cinque interventi previsti per la riqualificazione della scuola alpina della guardia di finanza, unitamente al “Nuovo padiglione” (lotto 1), padiglione “Latemar” (lotto 2), padiglione Macchi (lotto 3) e padiglione “Nicolaucich” (lotto 4).

Competente sull’esecuzione delle opere è l’Agenzia provinciale per le opere pubbliche – Servizio Opere civili della Provincia autonoma di Trento, delegata dalla guardia di finanza e dall’Agenzia del demanio in base ad un accordo firmato anche da Fondazione Milano Cortina 2026 e Coni. Il termine di esecuzione dei lavori è 359 giorni come risultante dall’offerta dell’aggiudicatario (a base di gara erano 450 giorni).