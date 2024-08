PAT * PONTE DI RAVINA: «TANGENZIALE, DA DOMANI MARTEDÌ 27 AGOSTO LA CHIUSURA IN DIREZIONE SUD PER UNA SETTIMANA»

08.24 - lunedì 26 agosto 2024

Tangenziale, da domani la chiusura in direzione sud per una settimana.Trento: scattano le modifiche alla viabilità per la prima fase dei lavori di apertura del bypass a Ravina. Ecco i percorsi alternativi e i consigli agli automobilisti.

Dalle 4 del mattino di domani, martedì 27 agosto, scattano le modifiche alla viabilità a Trento per consentire l’avvio dei lavori di apertura del bypass della tangenziale allo svincolo di Ravina. Fino a domenica primo settembre la circonvallazione rimarrà percorribile in direzione nord mentre sarà chiusa in direzione sud all’uscita 4 (presso l’hotel Sporting). La circolazione diretta a sud sarà quindi deviata su un percorso alternativo lungo via Sanseverino, via Jedin e via Al Desert, quindi ponte di Ravina e prosecuzione sulla sp 90 destra Adige fino alla rotatoria del casello sud A22 e quella del Marinaio, con la possibilità di reimmettersi sulla tangenziale verso Mattarello.

Per facilitare i flussi, in direzione nord verrà chiusa la stessa uscita 4 su via Jedin.

Si tratta della prima fase, considerata la più impegnativa per i potenziali disagi al traffico, dell’intervento che punta a completare entro l’8 settembre l’assetto della viabilità provvisoria, necessaria per i cantieri nell’area del nuovo polo ospedaliero: il rifacimento del ponte di Ravina e il riordino dello svincolo con la demolizione del cavalcavia pericoloso.

Importanti i consigli agli automobilisti. Si raccomanda di evitare per quanto possibile di percorrere i tratti interessati nelle ore di punta (7.30-9.00 e 16.30-18.00) nonché di utilizzare anche l’autostrada usufruendo dell’Urban Pass di A22 valido nel tratto da Rovereto sud a Trento nord. Per i mezzi pesanti l’indicazione è utilizzare per quanto possibile l’autostrada nell’attraversamento della città.

La situazione sarà monitorata costantemente dai rispettivi servizi competenti, in sinergia tra Provincia e Comune di Trento che in questi giorni con i propri tecnici hanno condiviso la pianificazione del sistema di deviazioni e il cronoprogramma aggiornato dei lavori.

Le informazioni all’utenza saranno garantite dalla segnaletica nelle aree interessate dai cantieri (oggi la posa dei cartelli), nonché sulla viabilità cittadina e di avvicinamento a Trento. Informazioni che il Servizio Gestione strade della Provincia aggiornerà costantemente attraverso pannelli a messaggio variabile, sia in postazione fissa che mobile, collocati principalmente sulla tangenziale. Inoltre sulla viabilità in ingresso a Trento saranno posizionati i segnali con le indicazioni dei percorsi consigliati per facilitare per quanto possibile la fluidità del traffico.

La polizia locale di Trento-monte Bondone garantirà il presidio con i propri vigili i punti maggiormente interessati dalle deviazioni, in via continuativa e soprattutto negli orari di maggiore afflusso. Saranno inoltre a disposizione alcune pattuglie da impiegare per la viabilità a monte o a valle dei lavori per eventuali interventi volti ad assicurare un flusso il più possibile regolare.

Ulteriori accorgimenti saranno adottati d’intesa tra le due amministrazioni sulla base dell’evoluzione della situazione.

Lavori di apertura bypass: le modifiche alla viabilità per la prima settimana

Ecco cosa comporta la Fase 1 dei lavori, operativa da domani, martedì 27 agosto, a domenica primo settembre: tangenziale in direzione nord percorribile mentre in direzione sud viene chiusa all’uscita 4 con percorso alternativo su via Sanseverino, via Jedin e via Al Desert, ponte di Ravina e prosecuzione sulla sp 90 destra Adige fino alla rotatoria del casello sud A22 e quella del Marinaio.

Via Sanseverino venendo da nord resta percorribile fino all’intersezione su via Jedin, poi obbligo di svolta a sinistra.

In direzione nord sulla tangenziale viene chiusa per chi proviene da sud, l’uscita 4 verso via Jedin.

Presso lo svincolo 3 (Ravina) della tangenziale rimane la possibilità di uscita dalla circonvallazione venendo da sud solo su via Al Desert.

Durante questa fase il ponte di Ravina resta aperto in entrambe le direzioni ma, chi proviene da Ravina, potrà solamente proseguire dritto in direzione di via Al Desert.

Nell’abitato di Ravina allo scopo di favorire lo scorrimento dei veicoli si è deciso di posizionare sul lampeggiante il semaforo all’incrocio tra via delle Masere e la sp 90. Obbligo di svolta a destra verso sud per chi proviene da via delle Masere, da via Filari Longhi e via Santa Marina.

Per chi è diretto a Ravina provenendo da viale Verona, via Degasperi, via Menguzzato si consiglia l’uscita alla rotonda Marinai d’Italia proseguendo verso la rotatoria del casello A22 Trento sud, quindi immettendosi sulla bretella per la sp 90.

Per chi proviene da sud o da Mattarello ed è diretto a Ravina, è preferibile che percorra via Nazionale fino all’imbocco del ponte sull’Adige a Mattarello, quindi proseguire dritto in direzione via delle Ischie, fino alla rotatoria di immissione sulla SP 90 per poi svoltare a destra in direzione Romagnano-Ravina.