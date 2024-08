PAT * “PITCH YOUR PROJECT“: «IL CONCORSO ANNUALE DELLA STRATEGIA DELL’UNIONE EUROPEA PER LA REGIONE ALPINA, APERTE LE CANDIDATURE»

10.37 - mercoledì 28 agosto 2024

Pitch Your Project: EUSALP alla ricerca di progetti giovani per la Regione alpina. La fase di candidatura delle proposte per il concorso su “Plasmare insieme il futuro” si concluderà il 1° ottobre.

Sono aperte le candidature per la settima edizione di Pitch Your Project” (PYP), il concorso annuale della Strategia dell’Unione Europea per la Regione Alpina (EUSALP) rivolto a giovani fra i 16 e i 25 anni, cittadini o residenti in uno dei sette paesi alpini membri della Strategia. In qualità di esperti del proprio spazio di vita, i giovani sono invitati a presentare progetti per uno sviluppo sostenibile della Regione alpina, individualmente o in gruppo.

Con il motto “shaping.future.together” (“plasmare insieme il futuro”), EUSALP è alla ricerca di idee per rendere la Regione alpina adatta al futuro. Una giuria selezionerà i 5 progetti migliori tra tutti quelli presentati, basandosi su criteri di rilevanza, fattibilità e potenziale innovativo. I cinque candidati o i gruppi di candidati selezionati avranno l’opportunità di presentare il loro progetto, in inglese, in un “pitch” di cinque minuti durante un evento internazionale nel novembre 2024. I finalisti riceveranno assistenza nella preparazione del loro pitch e impareranno a creare una presentazione breve, accattivante e informativa, che sarà votata direttamente dal pubblico.

Quest’anno è possibile presentare i progetti sui seguenti quattro argomenti, che corrispondono al lavoro e alle tematiche di EUSALP:

– Gestione intelligente dell’acqua: come rigenerare i sistemi idrici; cosa si può immaginare per risparmiare acqua in periodi di siccità; come sviluppare nuove idee per evitare impatti troppo forti delle inondazioni.

– Rafforzare l’economia circolare: “ri-localizzazione” delle attività tradizionali, filiere corte, promozione dei prodotti locali.

– Coinvolgimento dei giovani: come mobilitare i giovani per migliorare la qualità della vita nelle Alpi, partecipare maggiormente alla democrazia locale, sostenere progetti locali.

– Mobilità: innovazioni per raggiungere località turistiche senza usare l’auto privata, promozione di buone pratiche esistenti nell’area alpina o altre iniziative interessanti.

La domanda deve essere presentata in inglese entro le ore 12.00 del 1 ° ottobre 2024, compilando il modulo disponibile online a questo link: https://alpine-region.eu/alpine-youth/pitch-your-project/application-form-pitch-your-project

La finale del concorso si svolgerà in Slovenia durante il Forum annuale EUSALP il 14 e 15 novembre 2024. Tutte le parti interessate alla Strategia dell’UE per la Regione alpina saranno presenti alle votazioni. I tre migliori progetti riceveranno un premio in denaro dalla Regione francese Borgogna-Franca Contea per la loro realizzazione: 5.000 euro per il 1° premio, 3.000 euro per il 2° premio, 2.000 euro per il 3° premio. Inoltre, i vincitori saranno seguiti da esperti coinvolti in EUSALP, che li aiuteranno a realizzare le loro idee progettuali.

Qui un guida al concorso per scoprire tutto su PYP: https://pitchyourprojectbooklet.my.canva.site/

Il regolamento a questo link: https://alpine-region.eu/alpine-youth/pitch-your-project/contest-rules

EUSALP è un’’area di cooperazione tra 7 Paesi europei (Francia, Svizzera, Italia, Austria, Slovenia, Germania, Liechtenstein) e 48 regioni per lo sviluppo armonioso della regione alpina. Il suo obiettivo è quello di tenere in maggiore considerazione le sfide che la regione alpina deve affrontare su scala transnazionale e di rispondere ad esse in un quadro di cooperazione europea rafforzata. Il lavoro si concentra su tre pilastri: innovazione e istruzione/ricerca, mobilità e connettività, energia e ambiente. Nel 2024 è la Slovenia a detenere la presidenza.