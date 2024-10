PAT * PERSONALE APSP / INCONTRO TONINA – SINDACATI: «FOCUS SU INTRODUZIONE BUONO PASTO E ISTITUZIONE OSSERVATORIO PROVINCIALE»

18.15 - giovedì 3 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Personale delle APSP: l’assessore Tonina ha incontrato i sindacati. Stamattina, a margine dei lavori del Consiglio provinciale, l’assessore alla salute e politiche sociali Mario Tonina ha incontrato i rappresentanti sindacali di Uil Fpl del Trentino Andrea Bassetti e di Cisl Fp Trentino Giuseppe Pallanch. Il tema riguardava il lavoro di operatori e operatrici delle Apsp e Rsa del Trentino e, in particolare, alcune richieste fra cui le misure di age management, l’introduzione del buono pasto e l’istituzione di un Osservatorio provinciale sulle Apsp e Rsa.

“I temi sono alla nostra attenzione – questo il pensiero dell’assessore Tonina – come altre problematicità emerse durante l’operazione ascolto che ho condotto nelle strutture del territorio. L’impegno che mi sono assunto è proprio quello di approfondire le richieste che provengono dal territorio e dagli operatori e operatrici che quotidianamente assistono i nostri anziani.

Sappiamo che qui, come altrove, ci sono alcune problematicità da affrontare, prima fra tutte quella legato al personale, alla quale stiamo già dando alcune risposte, penso per esempio al provvedimento di agosto riguardante il rinnovo contrattuale 2022-2024 del comparto sanità, ovvero tutte le professioni sanitarie ma anche gli OSS, o al bonus covid anche per il personale delle APSP – prosegue l’assessore Tonina – e ad altri provvedimenti puntuali, alcuni approvati altri allo studio. Siamo al lavoro per cercare di dare tutte le risposte possibili, compatibilmente con le risorse a disposizione, sicuramente anche su questi ulteriori temi c’è la nostra piena disponibilità ad approfondire”, ha concluso Tonina.