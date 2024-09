PAT * OPERE PUBBLICHE IN VALSUGANA: «FOCUS SU ELETTRIFICAZIONE LINEA FERROVIARIA E RIQUALIFICAZIONE GALLERIA “CROZI 1“»

07.21 - venerdì 27 settembre 2024

Opere pubbliche in Valsugana, il punto con i presidenti delle Comunità. Il punto sui lavori di elettrificazione della linea ferroviaria della Valsugana e di riqualificazione della galleria “Crozi 1” è stato fatto ieri dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti con Andrea Fontanari, presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e con Enrico Galvan, presidente della Comunità Valsugana e Tesino. All’incontro hanno partecipato i dirigenti provinciali Roberto Andreatta, dirigente generale di dipartimento Dipartimento enti locali,agricoltura,ambiente e cooperazione, Mario Monaco, dirigente generale dell’ Agenzia provinciale per le opere pubbliche, e Luciano Martorano, dirigente generale del dipartimento infrastrutture e trasporti. “Si tratta – sottolinea il presidente Fugatti – di interventi attesi e molto importanti per lo sviluppo del territorio e per la qualità della mobilità lungo una direttrice importante per tutto il Trentino. Ora si passa alla fase operativa che renderà concreti questi progetti”.

Il 23 febbraio 2025, ha confermato Roberto Andreatta, la linea ferroviaria della Valsugana sarà interrotta nella tratta tra Trento e Borgo Valsugana est; fino a dicembre 2025 il servizio di trasporto su quella tratta avverrà attraverso autobus sostitutivi. Sono in corso le procedure per l’affidamento del servizio. I lavori, ha spiegato, non impatteranno sulla viabilità locale e inoltre nelle gallerie, per permettere il passaggio di treni elettrici, sarà abbassato il piano dove si trovano attualmente le rotaie. A dicembre 2025 la linea sarà riaperta ma per motivi tecnici per alcuni mesi il servizio sarà garantito con treni diesel. La messa in servizio dei mezzi elettrici è prevista gradualmente a partire da maggio del 2026.

L’opera nel suo complesso, ha ricordato Andreatta, è divisa in tre lotti fino a Bassano. L’intervento che prenderà il via riguarda il primo lotto. I treni elettrici, ha aggiunto, hanno una capienza maggiore rispetto a quelli utilizzati fino ad ora e quindi da questo intervento ci si aspetta un notevole incremento del numero di passeggeri. Dopo l’elettrificazione della tratta da Trento a Borgo Valsugana Est, sulla linea opereranno sia treni esclusivamente elettrici, fino a Borgo Valsugana, che treni ibridi che potranno proseguire fino a Bassano.

Mario Monaco e Luciano Martorano hanno illustrato l’intervento previsto nella galleria “Crozi1”, per i quali, ha ricordato Martorano, si è in attesa dell’aggiudicazione definitiva dei lavori, esaurita la fase dei controlli previsti dalle norme. In base al progetto è previsto l’adeguamento della sezione del tunnel con le altezze previste dalle norme del Codice della strada, il rifacimento degli impianti adeguati alle normative oggi in vigore, il rifacimento del rivestimento in calcestruzzo e dell’impermeabilizzazione, il drenaggio delle acque e l’adeguamento delle vie di fuga. La sistemazione della Galleria “Crozi 1” consentirà inoltre, al termine dei lavori, di rendere pienamente operativo e fruibile il collegamento ciclopedonale Trento-Valsugana. Si prevede di iniziare i lavori nella prossima primavera. Il tempo di realizzazione è previsto in 900 giorni naturali e consecutivi.

Per la realizzazione delle opere durante i lavori sarà previsto il transito su una sola corsia di marcia in galleria sia per i mezzi leggeri che pesanti, mentre solo per il traffico leggero sarà possibile utilizzare anche la bretella ricavata sulla vecchia strada dei Crozi (ex SS47), come avvenuto per l’adeguamento del viadotto.