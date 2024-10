PAT * OPERE: FUGATTI, «NUOVA AREA LOGISTICA COMUNE TRENTO, 22 OFFERTE PER IL BANDO DA 10 MILIONI»

16.16 - giovedì 31 ottobre 2024

Prima seduta di gara per l’intervento con fondi provinciali nell’ambito di uno specifico accordo con lo Stato. Nuova area logistica, 22 offerte per il bando da 10 milioni di euro.

Sono 22 le offerte presentate da altrettanti operatori economici per il bando pubblicato da Apac che riguarda la realizzazione di una nuova area logistica nel comune di Trento, secondo quanto previsto da uno specifico di accordo di programma quadro con lo Stato. Martedì mattina si è tenuta la prima seduta di gara nell’ambito della procedura del valore di 10.198.897,22 euro, relativa all’opera finanziata con le risorse previste dall’accordo di programma quadro. La seduta è stata in seguito sospesa al fine di procedere alla nomina della Commissione che sarà incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici in gara.

Per il presidente della Provincia autonoma di Trento si tratta di “un numero di offerte davvero eccezionale, che dimostra l’interesse del mondo delle imprese per questo intervento, ma che è anche una buona notizia per tutto il settore degli appalti e degli investimenti promossi dalla Provincia”. “L’Amministrazione provinciale con tutte le sue strutture tecniche e in accordo con le realtà dello Stato – prosegue Fugatti – è impegnata nel garantire la qualità della progettazione e della gestione dell’iter legato alle infrastrutture di interesse pubblico, con l’obiettivo di mantenere la tabella di marcia prestabilita, specialmente quando si tratta di operazioni importanti e complesse”.

Descrizione dell’opera: costruzione di due edifici principali prefabbricati – costruzione di due tettoie metalliche – realizzazione della viabilità interna dell’area logistica completa di alcuni edifici accessori – realizzazione sistemazioni esterne.

Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Trento

Termine di esecuzione dei lavori: 600 giorni naturali consecutivi

Importo complessivo di appalto: 10.198.897,22 euro, di cui:

a) 10.072.372,49 euro per lavorazioni soggette a ribasso;

b) 126.524,73 euro per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.