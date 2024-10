PAT * OPERE CIVILI: FUGATTI, «RISORSE ULTERIORI PER 39 MILIONI, DIAMO UNA RISPOSTA ALLE PRIORITÀ RILEVATE D’INTESA CON I TERRITORI»

14.00 - lunedì 28 ottobre 2024

Opere civili, risorse ulteriori per 39 milioni. Oltre 20 milioni per il Centro Don Ziglio di Levico Terme nella nuova programmazione per la Legislatura. Finanziata anche la Casa Cantoniera al Rolle e il centro logistico di Tressilla.

Dalla riqualificazione del complesso “Don Ziglio” di Levico Terme come centro residenziale per persone con disabilità (20,6 milioni di euro) alla ristrutturazione della Casa cantoniera di passo Rolle (2,5 milioni di euro), comprendendo anche la realizzazione del nuovo centro logistico di Tressilla a Baselga di Piné (3,5 milioni di euro), destinato all’operatività del Servizio gestione strade della Provincia. Sono alcuni interventi previsti nel primo aggiornamento per la XVII Legislatura del Documento di programmazione degli interventi del Dipartimento Infrastrutture della Provincia, nella sezione che riguarda gli immobili provinciali e le opere civili.

La delibera in materia, proposta dal presidente Maurizio Fugatti, è stata approvata dalla Giunta provinciale. “Con questo provvedimento, che permette di destinare le ulteriori risorse assegnate nel bilancio provinciale, sono previsti nuovi interventi e integrate le risorse per i lavori già progettati o avviati – spiega il presidente Fugatti -, per una somma complessiva di circa 39 milioni di euro. Con questi finanziamenti, diamo una risposta alle priorità rilevate d’intesa con i territori, assicurando un importante stanziamento ad esempio riguardo al Centro Don Ziglio di Levico Terme. Vengono inoltre assicurate le risorse per gli interventi definiti in accordo con lo Stato, nel caso della sede della Guardia di Finanza a Trento, e aggiornati i finanziamenti per il Progetto Borghi a Palù del Fersina e in val dei Mòcheni, come concordato con le amministrazioni comunali coinvolte”.

Nello specifico il primo aggiornamento al DOPI per la XVII Legislatura per le opere civili prevede nuovi interventi e integrazione di quelli esistenti, per un totale complessivo pari a 38.890.540,49 euro, di cui 800.540,49 derivanti da risorse non a carico del bilancio provinciale (PNRR e fondi statali).

Come detto, una parte consistente di risorse pari a 20,6 milioni di euro sono riservate al finanziamento dell’intervento presso il Centro Don Ziglio di Levico Terme, consistente nella riqualificazione edilizia del compendio destinato a centro residenziale per disabili, e comprende lavori e incarichi professionali.

Oltre al finanziamento per la Casa cantoniera di Passo Rolle (2,5 milioni) che prevede la ristrutturazione dell’immobile, e la realizzazione del nuovo centro logistico in località Tressilla a Baselga di Pinè (3,5 milioni), edificio da destinare all’utilizzo da parte del Servizio Gestione Strade, ci sono risorse aggiuntive pari a 2 milioni di euro, suddivisi tra lavori e incarichi professionali, destinate per l’adeguamento prezzi sull’intervento di realizzazione della nuova palazzina presso il compendio “L. Bedetti” della Guardia di Finanza in via Romagnosi a Trento, il cui il progetto esecutivo è in corso di definizione.

Infine, parte delle nuove risorse per oltre 500mila euro risultano programmate ad implementazione del Progetto Borghi di Palù del Fersina e val dei Mòcheni. Sono, inoltre, recepiti gli adeguamenti di progetto e l’inserimento di un nuovo intervento a seguito della deliberazione della Giunta provinciale che ha modificato l’accordo la tra Provincia e il Comune di Palù del Fersina, per complessivi 272.298,22 euro, suddivisi tra lavori e incarichi professionali.