PAT * “OPERA ARMIDA BARELLI“: «GESTIRÀ I CORSI OSS, ANCHE PER I BIENNI 2024/2025 E 2025/2026»

07.07 - sabato 31 agosto 2024

L’Opera Armida Barelli gestirà i corsi OSS anche per i bienni 2024/2025 e 2025/2026.Decisione della Giunta provinciale su indicazione dell’assessore Tonina.

Sarà ancora una volta l’Opera Armida Barelli, oltre all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, a gestire la formazione degli Operatori socio sanitari trentini: oggi la Giunta provinciale, come proposto dall’assessore alla salute e politiche sociali Mario Tonina, ha approvato lo schema di contratto per l’affidamento della gestione dei corsi OSS anche per i bienni 2024/2025 e 2025/2026 e le relative modalità di finanziamento.

L’esecutivo ha contestualmente autorizzato Opera Armida Barelli all’avvio delle procedure di iscrizione ai corsi e di inizio delle attività. Tenendo anche conto degli orientamenti nazionali in materia di formazione degli OSS, il contratto prevede una riduzione delle ore di formazione a 1000 con l’anno 2025. Nel dettaglio, i corsi che saranno attivati per il biennio 2024/2025 si terranno a Borgo Valsugana, Levico e Arco con un bando per almeno 150 posti complessivi, nonché a Rovereto con una modalità serale e un bando per almeno 60 posti, della durata di 1.400 ore ciascuno; per il biennio 2025/2026 le sedi saranno Borgo Valsugana, Levico e Arco, con un bando per almeno 150 posti complessivi della durata di 1.000 ore ciascuno.