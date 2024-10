PAT * NUOVO POLO OSPEDALIERO ED UNIVERSITARIO: FUGATTI, «SEI LE OFFERTE PRESENTATE PER LA PROGETTAZIONE, ORA L’AGGIUDICAZIONE» (VIDEOINTERVISTA)

15.14 - giovedì 10 ottobre 2024

Nuovo polo ospedaliero e universitario, sei offerte per la progettazione. Il presidente Fugatti: “La risposta è una buona notizia, ora l’aggiudicazione”. Soddisfazione anche dall’assessore Tonina. Sono sei le offerte presentate per la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica del Polo ospedaliero ed universitario del Trentino. Si tratta di altrettanti gruppi di progettazione che fanno parte dei nove invitati che avevano risposto all’avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla gara di affidamento della progettazione. I prossimi passi, dopo l’apertura delle proposte presentate sulla piattaforma, sarà la nomina della commissione tecnica incaricata di valutare le offerte.

Per il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti la risposta ottenuta dal bando “è una buona notizia, sia per il numero confortante delle offerte, sia perché sicuramente si tratta di realtà che hanno le competenze progettuali e le capacità tecniche proprie del settore”. “Ora – prosegue – il percorso prevede la nomina della commissione e quindi l’aggiudicazione della progettazione. Un iter importante che vede come primo obiettivo l’avvio dei lavori del Nuovo polo ospedaliero e universitario del Trentino”.

Analoga soddisfazione anche da parte dell’assessore provinciale alla salute, Mario Tonina: “L’interesse del mondo professionale verso questo che è sicuramente tra i progetti più ambizioni se non il più ambizioso per il Trentino corrisponde appieno alla determinazione posta dalla Giunta per realizzare il nuovo polo ospedaliero e universitario. Un polo che dovrà favorire la convergenza delle tante tematiche che ruotano attorno ad un bene la cui priorità nessuno mette in discussione: la salute”.