PAT * NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE GIOVANI: GEROSA, «PRESIDENTE MATTEO BONETTI, VICEPRESIDENTE HADIA ASHFAQ»

13.30 - venerdì 26 luglio 2024

Nominato il nuovo Consiglio provinciale dei giovani. Uno strumento importante per incentivare la partecipazione dei giovani alla vita istituzionale del Trentino.

Con un provvedimento presentato oggi in Giunta dalla vicepresidente e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità Francesca Gerosa è stato istituito il nuovo Consiglio provinciale dei giovani, che rimarrà in carica per la durata dell’attuale legislatura.

Il Consiglio provinciale dei giovani è uno strumento voluto per incentivare la partecipazione dei giovani alla vita istituzionale del Trentino. Tra le sue funzioni ci sono quelle di formulare pareri relativi alla programmazione dell’attività della Provincia, fornire osservazioni sullo stato e l’evoluzione delle politiche giovanili, promuovere iniziative e manifestazioni di interesse.

“L’apporto dei giovani è fondamentale nella vita istituzionale e politica della nostra comunità: auguro ai membri del nuovo Consiglio buon lavoro, con la certezza che porteranno proposte concrete e innovative, affiancate dal miglior entusiasmo per contribuire alla crescita della nostra Autonomia”, ha detto la vicepresidente Gerosa, che ha aggiunto: “Sono pronta a lavorare anche con loro, mettendo in campo le migliori sinergie”.

La norma prevede che il Consiglio sia formato, oltre che da referenti del panorama delle associazioni e dell’università, anche dal presidente e da quattro componenti della Consulta provinciale degli studenti.

Questi i membri nominati dalla Giunta:

Matteo Bonetti Pancher – presidente della Consulta provinciale degli studenti, sostituito in caso di impedimento o assenza dalla vicepresidente della Consulta Hadia Ashfaq;

Matteo Santini, Lucia Brida, Nicolò Nardelli, Riccardo Garzo – membri eletti della Consulta provinciale degli studenti, sostituiti in caso di impedimento o assenza da Sandra Cobbe, Pietro Righi, Giulio Antolini e Giuliano Tonolli;

Alessia Chinetti – Piano giovani di zona delle Giudicarie esteriori; Anastasia Facchinelli – Piano giovani di zona Trento e Ar.ci.ma.ga.; Eric Paoli – Piano giovani Bassa Val di Non; Luigi Tavernaro – Piano giovani d’ambito economico; Antonio Zanetel – Piano giovani di zona Primiero;

Mattia Bailo – Associazione universitaria Siamo futuro.