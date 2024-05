PAT * MUSE: «INCONTRO FUGATTI – GEROSA E NUOVO PRESIDENTE: «FOCUS SU OBIETTIVI E AZIONI DA INTRAPRENDERE»

17.12 - lunedì 27 maggio 2024

Il nuovo presidente del Muse accolto oggi in Provincia. Il presidente e la vicepresidente della Provincia autonoma di Trento hanno ricevuto oggi nella sede di Piazza Dante il nuovo presidente del Muse – Museo delle Scienze di Trento.

Un incontro durante il quale il nuovo Presidente del museo si è confrontato con i vertici dell’esecutivo trentino circa il futuro del Muse, gli obiettivi e le azioni da intraprendere insieme al nuovo consiglio di amministrazione e al nuovo direttore – per la cui individuazione è stata aperta una selezione – perché il Muse possa affrontare nuove sfide in prospettiva di originali e innovativi sviluppi, affinché sia sempre di più un luogo di eccellenza, aperto al mondo ed in relazione con altri poli culturali internazionali, valorizzando al contempo le competenze e le professionalità presenti al suo interno. Dopo l’incontro in Piazza Dante, la vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e il presidente del Muse hanno raggiunto il museo per una prima visita istituzionale e l’incontro con gli altri membri del consiglio.