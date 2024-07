PAT * MONTAGNE: FUGATTI AGLI ESCURSIONISTI, «NON GIOCATE CON LA VITA E NON SOTTOVALUTATE LA NATURA»

08.39 - martedì 9 luglio 2024

Montagna: tra accoglienza e rispetto. “Sulle nostre montagne tutti sono i benvenuti, ma il modo migliore per viverle è coltivare anzitutto un profondo senso del rispetto”. Ad affermato è il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti che, prendendo spunto da un episodio evidenziato dalla stampa – una mamma priva di attrezzatura, su un ferrata con un bimbo in braccio -, lancia un appello: “Non giocate con la vita e non sottovalutate la natura. Viviamo la montagna da secoli, la amiamo pur sapendo quanto possa essere severa. Ed è alto il tributo pagato, a volte proprio da chi correva in soccorso di altri. Il modo migliore per onorare la loro memoria è seguire le regole, con scrupolosa prudenza. Lo dobbiamo a noi stessi, ai nostri cari e alle tante persone la cui vita non deve essere messa a repentaglio da incoscienza e leggerezza”.