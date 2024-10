PAT * MOBILITÀ – GIORNATA EUREGIO: «TRENI E BUS GRATIS PER GLI ABBONATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, SABATO 9 NOVEMBRE»

15.30 - lunedì 28 ottobre 2024

Treni e bus gratis per gli abbonati al trasporto pubblico locale. Un’occasione per esplorare paesaggi unici, tesori naturali e perle storiche in Tirolo, Alto Adige e Trentino. Sabato 9 novembre torna la Giornata Euregio della mobilità.

Da Kufstein a Borghetto, sabato 9 novembre si viaggia gratis su treni e autobus in Tirolo, Alto Adige e Trentino. Si rinnova, dunque, l’appuntamento con la Giornata Euregio della mobilità, nell’ambito della quale tutti i possessori di un abbonamento del trasporto pubblico locale potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici ed esplorare il territorio dei tre territori in maniera comoda, sicura e senza i disagi del traffico.

L’offerta vale per l‘EuregioFamilyPass e tutti gli abbonamenti annuali o semestrali e, in Trentino, anche per quelli mensili e settimanali. Sono esclusi i treni a lunga percorrenza come Frecciargento, Railjet, Eurocity e Intercity (IC).

“La Giornata si è sempre rivelata un successo negli ultimi anni. Anche quest’anno invitiamo le persone a esplorare senza auto non solo i propri dintorni, ma anche un altro territorio dell’Euregio, mettendo così in pratica il motto della presidenza altoatesina ‘Superare i confini'”, sottolinea il Presidente della Provincia di Bolzano e dell’Euregio Arno Kompatscher.

“Spostarsi nella Giornata Euregio della mobilità è un’opportunità per conoscere meglio tre territori uniti in una collaborazione culturale e politica unica e un modo per comprendere più da vicino l’identità dell’Euregio, le cui frontiere rappresentano ponti tra culture e storie profondamente connesse”, dice il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

Il Capitano del Tirolo Anton Mattle evidenzia un importante effetto di sensibilizzazione: “L’iniziativa dovrebbe essere un incentivo per abitanti e turisti di qua e di là dal Brennero a usare più spesso i mezzi pubblici, riducendo così la pressione su strade, città e ambiente”.

Il trasporto in Alto Adige e Trentino è gratis esclusivamente per i passeggeri. I servizi aggiuntivi, come il trasporto animali o biciclette, sono a pagamento. In Tirolo, il trasporto di animali e di piccoli animali domestici nonché delle biciclette è gratuito – nei limiti della capacità – tranne che su alcune tratte selezionate e su aziende di trasporto come le ÖBB. In questi casi è richiesto un pagamento a parte. In Alto Adige, aderisce anche l’AutoPostale Svizzera tra Malles e Müstair, ma non la linea 282 Tanas-Lasa, i Nightliner e gli NL-Shuttle.

Orari di viaggio online:

Tirolo: www.vvt.at (con collegamenti ferroviari per l’Alto Adige)

Alto Adige: www.altoadigemobilita.info (con collegamenti ferroviari per Innsbruck e Lienz)

Trentino: www.trentinotrasporti.it

Informazioni sono disponibili anche all’indirizzo www.euregio.info/it/mobilityday .