PAT * MEZZOLOMBARDO – 100MO ANNIVERSARIO BERSAGLIERI: FUGATTI, «IL VOSTRO SPIRITO È ATTUALE ANCORA OGGI»

A Mezzolombardo il raduno regionale bersaglieri in occasione del 100° anniversario della Fondazione Associazione Nazionale Bersaglieri. Bersaglieri, Fugatti: “Il vostro spirito attuale ancora oggi”. Giornata importante oggi per le associazioni e sezioni provinciali dei bersaglieri, riunite a Mezzolombardo in occasione del centenario della Fondazione Associazione Nazionale Bersaglieri.

Alla cerimonia ha partecipato anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che nel suo intervento ha ringraziato il corpo per lo spirito di servizio alla comunità e la sua presenza nel volontariato sociale anche nei momenti più delicati per il territorio. “La Fondazione ha una storia particolarmente ricca di energia, valori, tradizioni che l’hanno accompagnata dalla sua nascita fino ai nostri giorni – le parole del presidente, salutando il presidente dell’associazione regionale Salvatore Biondolillo, le sezioni regionali, i rappresentanti dei corpi e tutti i presenti -.

Valori, spirito e ideali, quelli dei bersaglieri, che da sempre fanno parte anche della nostra comunità autonoma come l’altruismo, il senso di appartenenza al territorio e alla comunità, la solidarietà, e che possiamo toccare con mano e apprezzare in molteplici modi ancora oggi sul territorio. L’auspicio è che questi valori possano essere trasmessi e continuare a vivere nelle giovani generazioni ancora a lungo” ha concluso Fugatti.