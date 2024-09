PAT * METEOTRENTINO: «IN ARRIVO DA LUNEDÌ UNA NUOVA PERTURBAZIONE, CON PIOGGE DIFFUSE E TEMPORALI»

19.20 - domenica 22 settembre 2024

Meteotrentino segnala che da lunedì i flussi in quota tenderanno a disporsi da Sudovest apportando aria a tratti umida ed instabile. Un primo impulso perturbato è atteso dal tardo pomeriggio sera di lunedì al mattino di martedì con piogge diffuse che localmente potranno risultare abbondanti ed anche a carattere temporalesco. In seguito il tempo migliorerà parzialmente ma giovedì è atteso un nuovo impulso con venti intensi soprattutto in quota e piogge moderate o forti diffuse che localmente potrebbero risultare molto abbondanti. Da venerdì a domenica il tempo tenderà a migliorare ma rimarrà ancora ventoso ed a tratti instabile.