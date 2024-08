PAT * METEO: «PREVISTO PER DOMANI 20 AGOSTO IL RITORNO DEL SOLE SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO TRENTINO»

15.09 - lunedì 19 agosto 2024

Meteo: previsto per domani il ritorno del sole. La perturbazione transitata tra ieri e oggi ha portato precipitazioni diffuse sul Trentino, con valore massimo registrato a Passo Pian delle Fugazze (oltre 140 mm) grazie ad un intenso temporale nelle prime ore di domenica. Però è previsto il rapido ritorno del sole, come confermano gli esperti di Meteotrentino.

Domani, martedì 20 agosto, sarà infatti – questa la previsione – molto soleggiato e generalmente asciutto su gran parte del territorio, anche se nel corso delle ore più calde si formeranno nubi cumuliformi sui rilievi e in montagna sarà possibile qualche rovescio o temporale. Le temperature dopo la lieve flessione di domenica e lunedì torneranno a salire oltre i 30°gradi nei principali fondovalle. Nei giorni successivi il tempo è previsto rimanere stabile, in gran parte soleggiato e con temperature estive.

L’invito è sempre quello di seguire gli aggiornamenti quotidiani su meteotrentino.it oppure su https://meteo.report/it/ (per tutta l’area Euregio).