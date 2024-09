PAT * METEO: «PIOGGIA IN ESAURIMENTO ENTRO SERA, DOMANI POSSIBILI BUFERE IN QUOTA»

15.18 - giovedì 12 settembre 2024

Meteo, pioggia in esaurimento entro sera. Domani possibili bufere in quota. Come annunciato, pioggia e vento hanno interessato anche la nostra regione portando con sé un brusco calo delle temperature. Meteotrentino comunica che si sono registrati accumuli medi che alle 14 di oggi erano mediamente compresi tra 20 e 40 millimetri ma localmente risultavano superiori a 60 millimetri (Malga Bissina, Maso le Pozze di Ala, Vò destro e Volano).

La quota neve si è abbassata e per domani non si escludono bufere di vento in montagna.

Ecco altri dettagli

Si è verificato un rinforzo dei venti negli strati più bassi a partire dalla tarda mattinata, con raffiche localmente forti (il valore massimo è stato registrato a Cembra, con 82 km/h).

La quota neve è scesa localmente sotto i 1800 m.

Le previsioni aggiornate di Meteotrentino indicano il probabile persistere delle precipitazioni, a tratti moderate, fino al tardo pomeriggio sera di oggi soprattutto sui settori centro orientali con quota neve in ulteriore calo fino a 1700 metri circa o localmente sotto. I venti soffieranno moderati o localmente forti da Nord.

Venerdì non è del tutto esclusa qualche locale bufera di neve in quota. I venti settentrionali saranno molto forti tra il pomeriggio di venerdì e la sera di sabato soprattutto in montagna dove le raffiche potranno risultare localmente superiori a 120 km/h nelle zone esposte.