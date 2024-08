PAT * METEO: «IN TRENTINO NON È MAI SCESA COSÌ TANTA PIOGGIA, ALMENO DAL 1921»

10.51 - sabato 31 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Meteo, in Trentino non pioveva così tanto almeno dal 1921. In Trentino non è mai scesa così tanta pioggia, almeno da quando nel 1921 sono iniziate le misurazioni, oggi affidate a Meteotrentino. Il dato si riferisce alla stazione Trento Laste, considerata luogo di riferimento per la raccolta dei dati medi in provincia di Trento.

Le precipitazioni cumulate di quest’anno (dal 1° gennaio fino al 29 agosto), alla stazione Trento Laste, appaiono superiori alla media annuale (1.034 millimetri quest’anno; 954 millimetri la media annua). Le precipitazioni dei primi 8 mesi del 2024 superano – seppur di soli 0,4 millimetri – il precedente record del 1977.

Intanto, è prevista una ulteriore prosecuzione del trend che vede temperature superiori alla media anche a fine estate, anche se aumenterà la probabilità di sviluppo di temporali stazionari. Di seguito le dieci annate con i primi otto mesi più piovosi: 2024 (1.034 millimetri), 1977 (1.033,6 mm), 2014 (1.031 mm), 1937 (901,2 mm), 1926 (883,4 mm), 1934 (860,2 mm), 2008 (809,9 mm), 1936 (798,7 mm), 2013 (784,2 mm) e 1986 (782 mm).