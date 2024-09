PAT * MEDICINA GENERALE: TONINA, «DIPLOMATI 25 NUOVI MEDICI, MOTIVO DI SPERANZA E FIDUCIA»

13.08 - mercoledì 11 settembre 2024

Diplomati 25 nuovi medici di Medicina Generale.La soddisfazione dell’assessore Tonina: “Motivo di speranza e di fiducia”

Sono 25 i nuovi medici di Medicina Generale che hanno ricevuto questa mattina il diploma post laurea a conclusione della scuola di formazione specifica svolta a Trento, presso la sede FBK di Via Santa Croce. Presente l’assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione Mario Tonina, la direttrice e responsabile delle attività di formazione continua e ricerca della scuola Giulia Berloffa, il responsabile laboratorio tesi Riccardo Romanelli e i membri della commissione che ha conferito i diplomi.

“È un momento importante per voi, ma è anche un motivo di soddisfazione per me, un’iniezione di fiducia e speranza, in questo momento in cui a livello nazionale e locale ci sono difficoltà ad avere a disposizione personale qualificato, in grado di garantire un servizio importante come quello del medico. Complimenti per il vostro lavoro e per la professionalità che avete dimostrato”, ha detto Tonina portando anche il saluto della Giunta provinciale e ricordando l’operazione ascolto recentemente conclusa nelle strutture sanitarie del territorio, dove sono emerse le maggiori esigenze di personale.

“Questo è stato per me uno stimolo, anche per mettere a disposizione risorse significative in occasione dell’assestamento di bilancio, sia riguardo al personale sanitario, sia per gli investimenti nelle strutture: il vostro lavoro è importante e lo sarà sempre di più in futuro. Di fronte ai temi del calo delle nascite e all’invecchiamento della popolazione il Trentino saprà far fronte con una strategia e con una visione, attraverso la prevenzione, attraverso le Case della Comunità arricchite con risorse umane e professionali. È mia intenzione mettervi nelle condizioni di lavorare in modo diverso, con meno burocrazia, contribuendo anche con il vostro lavoro a ridurre le file al pronto soccorso e le lunghe liste di attesa”.

Il Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale permette di conseguire il titolo necessario per l’esercizio dell’attività di medico di medicina generale; la realizzazione della formazione è in capo alle regioni e alle Province autonome. In Trentino la Scuola di formazione specifica è disciplinata da un protocollo quadro deliberato nel 2021 dalla Provincia autonoma di Trento, che vede la collaborazione tra Dipartimento salute e politiche sociali PAT, Ordine dei medici, responsabile del programma scientifico, Fondazione Bruno Kessler, per la gestione amministrativo-finanziaria e Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Nel marzo scorso è stata avviata formalmente la collaborazione tra la Scuola MG e il Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche dell’Università di Trento, finalizzato a potenziare l’ambito didattico e di ricerca del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nella medicina generale territoriale. La collaborazione rappresenta anche un’importante opportunità per gli studenti di orientarsi verso la professione di medico di medicina generale, considerata la carenza di tale figura sia a livello provinciale che nazionale.