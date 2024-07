PAT * MATTARELLO E VIGOLANA: «PROSEGUONO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DOPO LA COLATA DI FANGO E DETRITI»

18.54 - martedì 30 luglio 2024



Mattarello e Vigolana, i lavori per la messa in sicurezza. Proseguono le operazioni di ripristino dopo la colata di fango e detriti.

Ruspe, idrovore, mezzi speciali e – inevitabilmente – badili, secchi e carriole. In Vigolana e a Mattarello proseguono le operazioni a cura del sistema di Protezione civile del Trentino per far fronte alla doppia colata di fango e detriti. In campo Vigili del fuoco volontari e permanenti ed i Servizi provinciali Bacini montani, Prevenzione rischi e Geologico, oltre al personale dei Comuni coinvolti.

Entro la giornata odierna è previsto lo sgombero delle vie di accesso alla dozzina di attività produttive della zona industriale a sud di Mattarello interessata dall’evento meteo che ha colpito il territorio nella tarda serata di domenica 28 luglio. Proseguiranno invece anche nei prossimi giorni le operazioni più a monte, dove scorre il rio Stanghet, anche per le difficoltà di trasporto del materiale in un sito dedicato.

Operatori al lavoro anche in Vigolana, in località Prà dei Laresi di Vigolo Vattaro, dove si sta valutando il rientro delle 11 persone evacuate, a partire dalla giornata di domani, tenendo conto della criticità delle singole situazioni. In entrambi i casi, l’obiettivo è di ripristinare la funzionalità delle aree, delle opere di presidio e compiere una valutazione precisa dei danni.