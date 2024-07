PAT * MAMMA E FIGLIO LIBERATI A GRIGNO: FUGATTI, «GRAZIE ALLE FORZE DELL’ORDINE, HANNO EVITATO EPILOGHI PEGGIORI»

17.33 - sabato 6 luglio 2024

Mamma e figlio liberati a Grigno, il plauso di Fugatti alle forze dell’ordine.Il presidente: “Un esito positivo in una vicenda drammatica, che ci dà ancora più motivazione nel proseguire l’impegno come Trentino per contrastare la violenza su donne e bambini”.

“Un primo plauso va sicuramente all’efficace intervento delle forze dell’ordine che hanno tratto in salvo madre e figlio, fermando tempestivamente l’uomo ritenuto responsabile del loro sequestro. Ringrazio dunque i carabinieri che con i diversi reparti tra cui quello di Borgo Valsugana sono stati decisivi evitando eventuali ulteriori violenze ed epiloghi ben peggiori come quelli che purtroppo spesso sentiamo dalle cronache. Un buon esito, in questa difficile vicenda, per la quale auguriamo ogni bene futuro alla mamma e al proprio figlio.

E una notizia positiva per la comunità trentina e le sue forze dell’ordine, che ci dà ancora più motivazione nel proseguire l’impegno di tutte le istituzioni per prevenire e contrastare la violenza di genere, rinnovando con sempre maggiore forza la virtuosa collaborazione che esiste nel nostro territorio fra i diversi soggetti a protezione di donne e minori”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ringraziando i militari dell’Arma che oggi in un’azione in collaborazione tra i comandi del Veneto e del Trentino hanno posto fine nel comune di Grigno, in Valsugana, alla fuga dell’uomo che aveva sequestrato mamma e figlio all’uscita di un asilo nel padovano.