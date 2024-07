PAT * MAGNIFICA COMUNITÀ DI FIEMME: GOTTARDI, «TITOLARITÀ RISORSE IDRICHE, DALLA PROVINCIA UN’APERTURA AL CONFRONTO»

18.32 - venerdì 5 luglio 2024

Diritti sulle acque e usi civici, Gottardi: “Dalla Provincia un’apertura al confronto”.Nel convegno della Magnifica Comunità di Fiemme il tema della titolarità delle risorse idriche. L’assessore: “Un tema che riguarda i fondamenti dell’Autonomia” “La valorizzazione dei demani collettivi, in special modo delle acque, e la relazione con gli usi civici rappresenta un tema di altissimo livello. Una questione solo all’apparenza tecnica, ma che in realtà ha a che fare con i fondamenti dell’Autonomia, quindi con i diritti delle comunità rispetto al demanio idrico e sui corpi idrici in senso più ampio.

Sono certo che il confronto di oggi aiuterà a trovare soluzioni che siano pertinenti col nostro percorso di autogoverno e che tengano conto dei profondi cambiamenti avvenuti rispetto a mille anni fa, visto che l’acqua che scorre è rimasta la stessa ma i suoi usi sono profondamente mutati. Da parte della Provincia, c’è un’apertura riguardo ai temi posti dalla Magnifica Comunità di Fiemme e la volontà di proseguire gli approfondimenti, per il riconoscimento di qualcosa che viene da prima di noi e che proseguirà anche dopo di noi”. Così l’assessore provinciale all’urbanistica, energia e trasporti Mattia Gottardi, partecipando oggi a Cavalese al convegno “La Magnifica Comunità di Fiemme: un demanio collettivo di fronte alle sfide del terzo millennio”.

Nello specifico, nella tavola rotonda a cui ha partecipato l’assessore assieme allo scario della Magnifica Mauro Gilmozzi, al rettore dell’università di Trento Flavio Deflorian, al presidente del Consiglio delle autonomie locali Paride Gianmoena e a Robert Brugger, presidente dell’associazione provinciale delle Asuc (usi civici) del Trentino, è stato analizzato il “ruolo dei demani collettivi nei nuovi circuiti di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali” ed è stato dedicato un focus sulla titolarità della risorsa idrica in capo agli usi civici.