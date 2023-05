PAT * LICEO GALILEI TRENTO: BISESTI, « UN SECOLO DI STORIA E SGUARDO SUL FUTURO, INAUGURATA LA MOSTRA SULLA CLASSE “5C”-1978 »

16.16 - sabato 6 maggio 2023

L’assessore Bisesti al primo evento per il centenario del più antico liceo trentino. Inaugurata la casa museo e la mostra sulla classe 5C del 1978, che tra gli studenti aveva Chico Forti. Liceo “Galilei”, Bisesti: “Un secolo di storia e sguardo sul futuro”.

“Un secolo di storia, di formazione, di appartenenza e identità. Per quello che è il primo liceo scientifico del nostro territorio, nato grazie alla spinta del Regio decreto 1054 del 6 maggio 1923 che ha istituito i Licei Scientifici nel Regno d’Italia. Un’istituzione preziosa per il sistema dell’istruzione trentino, nella sua evoluzione storica e nell’orientamento alle sfide del presente.

Proprio per celebrare l’importanza di questo anniversario, siamo qui oggi per salutare l’avvio del ciclo di eventi e appuntamenti dedicati al centenario, che sono sia il ricordo del passato ma soprattutto una prospettiva sul futuro, sui tanti investimenti che questo istituto sta mettendo a terra e sulle novità. Buon compleanno dunque al liceo Galilei e buon proseguimento delle attività per tutta la comunità scolastica”.

Così l’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti alla cerimonia con la quale oggi nella sede di via Bolognini a Trento è stato inaugurato il ciclo di iniziative per celebrare il centenario del liceo scientifico “Galileo Galilei” di Trento.

Un momento dedicato alla “comunità” del Galilei, con la partecipazione degli studenti di oggi e quelli di ieri, assieme alle autorità, ad insegnanti e operatori scolastici, che è stata anche l’occasione per presentare le diverse iniziative collegate al centenario.

Tra queste il nuovo museo “Casa Galileo”, nell’edificio all’interno del parco didattico a monte della sede principale, allestito in collaborazione con il liceo delle Arti Depero e con il sostegno di Confindustria Trento, e la mostra fotografica (Progetto 5c 1978) dedicata agli studenti – visti 45 anni dopo – della classe di cui faceva parte anche Chico Forti. “Una sensibilità – ha detto l’assessore – per la quale ringrazio l’istituto, che in questo modo mantiene viva l’attenzione sulla vicenda umana di un nostro concittadino ancora oggi trattenuto in un carcere in Florida”.

Le celebrazioni proseguiranno per tutto l’anno scolastico 2023/24 alternando momenti dedicati alla scuola ed eventi aperti alla cittadinanza: incontri con autori, rappresentazioni teatrali realizzate da studenti e docenti, una serata dedicata all’osservazione delle stelle presso la Terrazza sul Monte Bondone, conferenze/spettacolo e tanto altro.

Nato inizialmente come Liceo scientifico comunale privato, riconosciuto due anni dopo come Liceo nazionale e nel ’26 intitolato al celebre astronomo pisano, il Liceo “Galileo Galilei” è il liceo più antico del Trentino.

Da via Mattioli, nel 1948 fu collocato nella Villa Conte Ceschi di via Vittorio Veneto e, del 1998 nella sede definitiva del palazzo “Dame di Sion”.

Attualmente conta oltre 900 gli studenti iscritti divisi in 46 classi per 3 indirizzi: ordinamentale, doppia lingua inglese tedesco, scienze applicate con focus sull’intelligenza artificiale.