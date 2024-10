PAT * “L’EUREGIO INCONTRA LE SCUOLE”: «ANNO SCOLASTICO 2024/2025, ISCRIZIONI ESAURITE FINO AL PROSSIMO GIUGNO»

09.16 - venerdì 18 ottobre 2024

“L’Euregio incontra le scuole”, boom di adesioni per l’anno scolastico 2024/2025. L’iniziativa “L’Euregio incontra le scuole” propone anche quest’anno alle scuole trentine un incontro formativo con presentazioni interattive per alunni e studenti sui temi della cooperazione transfrontaliera, della storia, della varietà linguistica e altri argomenti che interessano da vicino la realtà dell’istituzione e del territorio. Le iscrizioni, aperte a tutti gli istituti scolastici interessati hanno registrato, ancora prima della data di chiusura, il tutto esaurito fino al prossimo giugno.

Novità di quest’anno, la possibilità di concordare una presentazione su misura per i gruppi di studenti che hanno già delle conoscenze pregresse sul tema Euregio, ad esempio, perché la classe ha già svolto l’incontro l’anno scorso, oppure è stato già trattato l’argomento dagli insegnanti. Inoltre, per le scuole primarie e secondarie inferiori, il materiale didattico è stato aggiornato. L’attività formativa è prevista il giovedì, a partire dal 7 novembre prossimo. Il personale del GECT Euregio presenterà gratuitamente a scuola un prodotto multimediale, seguito da una discussione sui temi proposti e un quiz finale per riscontrare il grado di apprendimento degli studenti

L’incontro può avvenire, su richiesta, non solo in lingua italiana, ma anche in lingua tedesca o in modalità bilingue, considerate le diverse esperienze e provenienze del personale Euregio.

Oltre al progetto “L’Euregio incontra le scuole”, l’Ufficio d’informazione e coordinamento di Trento offre sempre la possibilità di ospitare le scolaresche anche a Casa Moggioli, sede informativa dell’Euregio in Trentino, previo appuntamento al numero 0461.493428 o tramite richiesta e-mail all’indirizzo euregiotn@provincia.tn.it .

A questa pagina sono disponibili altre informazioni e il materiale didattico:

