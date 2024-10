PAT * LAVORI BITUMATURA SS 47 VALSUGANA: «DA OGGI LUNEDÌ 21 OTTOBRE PER 15 GIORNI (DALLE 20.00 ALLE 06.00)»

13.33 - lunedì 21 ottobre 2024

Lavori di bitumatura sulla SS 47 della Valsugana. In tratti vari tra località Campiello di Levico Terme e Civezzano. A partire da oggi, lunedì 21 ottobre, dalle ore 20.00 fino alle ore 06.00 del giorno successivo, per un periodo previsto di 15 giorni lavorativi, verranno svolti dei lavori di bitumatura lungo la SS 47 della Valsugana, in vari tratti compresi tra la località Campiello di Levico Terme e Civezzano.

Le attività interessano entrambe le direzione di marcia e si svolgeranno mediante restringimento di carreggiata, con transito sempre mantenuto su una corsia lungo i tratti a doppia carreggiata, ed istituzione di senso unico alternato nei tratti a carreggiata unica.