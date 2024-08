PAT * “KNÖDELFEST“: FUGATTI, «EVENTO ATTESO NON SOLO DAI CITTADINI DI IMÈR, MA DALL’INTERO PRIMIERO»

20.10 - sabato 31 agosto 2024

A Imèr tradizione, cultura e comunità .Il presidente Fugatti alla XVI Knödelfest – Festa del Canederlo.

Eccellenze gastronomiche, folklore, tradizione e partecipazione. Questi gli ingredienti della Knödelfest – Festa del Canederlo aperta oggi a Imèr. Un appuntamento a cui ha voluto partecipare anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che questa mattina ha preso parte alla sfilata inaugurale.

“Un evento importante ed atteso non solo dai cittadini di Imèr ma dall’intero Primiero, in cui si respirano davvero entusiasmo e sentimento di appartenenza – le parole del presidente -. Una due giorni frutto anche del lavoro instancabile di tanti volontari che per mesi lavorano alla buona riuscita di un appuntamento che è ormai diventato parte integrante dell’offerta turistica e culturale del territorio”.

L’evento si è aperto alle 11.00 con la sfilata per la via principale del paese con i Gruppi Folkloristici di Mezzano e della Val di Leno, la compagnia Schützen Primör Giuseppina Negrelli, i coscritti e la Compagnia Circateatro, per poi proseguire con showcooking e l’apertura degli stand gastronomici accompagnati da musica, spettacoli e intrattenimento.

“Per la prima volta proponiamo una sfilata a cui partecipano le rappresentanze storiche del paese e del Primiero, a dimostrazione di come l’evento sia sentito dall’intera valle – le parole del primo cittadino Antonio Loss -. C’è grande soddisfazione per la risposta dell’intera comunità sia per l’organizzazione, che ha impegnato circa trecento volontari, sia per la partecipazione dei tanti concittadini che hanno addobbato a festa il paese e le proprie abitazioni. Lo scorso anno abbiamo servito circa trentamila canederli e accolto migliaia di persone, l’auspicio è di confermare il successo della manifestazione anche in questa edizione”.