PAT * ITEA SPA: SEGNANA, « OK IL PIANO 2022-2024, 12,3 MILIONI CON L’OBIETTIVO DI REINSERIRE NEL CIRCUITO LOCATIVO PIÙ ALLOGGI DI RISULTA »

16.54 - giovedì 15 dicembre 2022

“12,3 milioni di euro con l’obiettivo di reinserire nel circuito locativo un numero maggiore dei cosiddetti alloggi di risulta”, così l’assessore Segnana.

Approvato il Piano strategico triennale 2022-2024 di Itea spa. Approvato, dalla Giunta provinciale, il Piano strategico 2022-2024 di Itea spa, che riporta in sintesi gli obiettivi, gli investimenti e gli interventi da realizzare nel triennio nei diversi ambiti di azione. “I rapporti fra la Provincia e Itea – spiega l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana – sono regolati da un’apposita convenzione, sottoscritta il 1° aprile 2021, che definisce i contenuti, le tempistiche e le modalità di approvazione e aggiornamento del Piano.

Con questa deliberazione assegniamo nuove risorse per quasi 17 milioni di euro, dei quali 12,3 sono destinati alle manutenzioni straordinarie e altri interventi edilizi con l’obiettivo sfidante di reinserire nel circuito locativo un numero maggiore dei cosiddetti alloggi di risulta, e oltre 4 milioni di euro quali risorse aggiuntive per la realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR a seguito dei rincari delle materie prime e delle lavorazioni intervenute sul mercato nel corso del 2022”.

Come evidenziato dall’assessore Segnana, con le ulteriori risorse si riuscirà a ricavare, nei prossimi tre anni, circa 350 alloggi di risulta all’anno; con questo termine si definiscono infatti tutti gli alloggi man mano lasciati liberi dagli inquilini e che necessitano di interventi di riqualificazione prima di essere successivamente rilocati.

Da semplici interventi come la tinteggiatura a opere maggiori come la ristrutturazione dell’intero edificio in cui sono inseriti, elementi che rendono l’attività di recupero e “restituzione” all’utenza più complessa. Alla data del 31 agosto 2022 sul territorio provinciale vi erano 1.028 alloggi di risulta: sebbene si tratti di una cifra in costante aggiornamento, come ricordato dall’assessore provinciale, negli ultimi due anni vi è stato un rallentamento delle attività di manutenzione, legato naturalmente alla pandemia da coronavirus, a cui si sono aggiunti i rincari di energia e materiali.

Nello specifico con il provvedimento adottato dalla Giunta si provvede a:

assegnare nuove risorse per gli interventi di manutenzione straordinaria ed altri interventi edili per 12.363.588 euro da impegnarsi utilizzando le risorse già disponibili;

approvare in linea tecnica l’avvio del cantiere in via San Pio X – La Nave utilizzando a copertura parziale dell’intervento le economie derivanti dal Piano Nazionale di Edilizia Abitativa per 1.322.231,09 euro;

integrare le risorse per gli interventi cofinanziati dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per 4.395.049,95 euro.