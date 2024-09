PAT * ITEA: MARCHIORI, «OK ALLA DOTAZIONE AGGIUNTIVA PER 15 MILIONI, IMPEGNO MASSIMO SUL RECUPERO DEGLI ALLOGGI DI RISULTA»

14.19 - venerdì 13 settembre 2024

Itea, ok alla dotazione aggiuntiva per oltre 15 milioni. È la prima “tranche” dei 21 milioni disposti nell’assestamento. Marchiori: “Impegno massimo sul recupero degli alloggi di risulta”.

Via libera all’assegnazione immediata di ulteriori fondi a Itea per accelerare sugli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio e di recupero degli alloggi di risulta, al fine di farli tornare accessibili agli inquilini. La Giunta provinciale ha approvato la delibera, proposta dall’assessore alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’Autonomia Simone Marchiori, di aggiornamento del Piano strategico triennale 2024-2026 dell’Istituto trentino di edilizia abitativa, alla luce della maggiore dotazione.

“Come anticipato mercoledì scorso, al termine della riunione del Comitato provinciale sulla condizione abitativa, rendiamo subito disponibili nei confronti di Itea le prime risorse aggiuntive per oltre 15 milioni di euro, sui 21 totali previsti attraverso l’assestamento di bilancio proprio a beneficio dell’ente – così Marchiori -. L’obiettivo è favorire l’operatività di Itea che in piena condivisione con la Provincia è impegnata al massimo per affrontare una situazione certamente complessa ma che rappresenta una priorità per tutta la comunità trentina. Sul tema della riqualificazione del patrimonio edilizio e del recupero degli alloggi di risulta, cioè gli appartamenti che necessitano di interventi prima di tornare disponibili ai potenziali inquilini, abbiamo messo in campo un’azione a 360 gradi. C’è la volontà comune e l’impegno di arrivare ad una soluzione concreta dando risposta alle famiglie trentine”.