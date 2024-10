PAT * IT-ALERT: «TEST IL 7 OTTOBRE LUNGO L’ASTA DEI FIUMI NOCE E ADIGE, IPOTESI DI COLLASSO DIGA DI PIAN PALÙ A PEIO»

12.02 - giovedì 3 ottobre 2024

It-Alert, test il 7 ottobre lungo l’asta dei fiumi Noce e Adige.L’esercitazione apre la Settimana della Protezione civile: focus sull’ipotesi di collasso della diga di Pian Palù a Peio.

Sarà l’esercitazione di It-Alert, lunedì 7 ottobre, ad aprire la Settimana della Protezione civile in Trentino. Il nuovo sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione attraverso gli smartphone scatterà alle ore 10 solo in un’area del territorio provinciale. La simulazione riguarderà infatti l’ipotesi di collasso della diga di Pian Palù, nel comune di Peio e dunque l’allarme raggiungerà solo quanti in quel momento si troveranno in un luogo di potenziale pericolo, lungo l’asta dei fiumi Noce e Adige.

Il messaggio di It-Alert – lo ricordiamo – sarà anticipato dal suono del sistema di allentamento che i cittadini hanno imparato a conoscere anche in occasione dell’ultimo test di fine settembre 2024. L’obiettivo dell’iniziativa promossa dal Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna e del Dipartimento nazionale è di testare la diffusione dei messaggi per l’informazione alla popolazione, ma anche le procedure interne. La valutazione della ricezione del messaggio sarà effettuata da circa 200 “sentinelle” (Vigili del fuoco volontari ed operatori dei Servizi Foreste e Bacini montani).

Ecco il testo che apparirà sugli schermi dei cellulari: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

I territori interessati dall’esercitazione in Trentino sono: Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Caldes, Calliano, Campodenno, Cavizzana, Cis, Cles, Commezzadura, Croviana, Denno, Dimaro-Folgarida, Isera, Lavis, Livo, Malé, Mezzana, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nogaredo, Nomi, Novella, Ossana, Peio, Pellizzano, Pomarolo, Predaia, Roveré della Luna, Rovereto, San Michele all’Adige, Sanzeno, Spormaggiore, Sporminore, Terre d’Adige, Terzolas, Ton, Trento, Vallelaghi, Villa Lagarina, Ville d’Anaunia, Volano.

In provincia di Verona, It-Alert suonerà dunque nei seguenti comuni: Albaredo d’Adige, Belfiore, Brentino Belluno, Bussolengo, Cavaion Veronese, Dolcè, Pastrengo, Pescantina, Rivoli Veronese, Ronco dell’Adige, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Verona, Zevio.

Alla luce dei test sperimentali già effettuati, è possibile che anche chi si trova in altre località del Trentino e delle province limitrofe possano essere comunque interessate dal ricevimento dei messaggi.