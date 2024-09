PAT * “IT-ALERT“: «IERI MATTINA UNA NUOVA SPERIMENTAZIONE, PER CALIBRARE SEMPRE MEGLIO IL SISTEMA»

07.51 - venerdì 27 settembre 2024

Ieri mattina una nuova sperimentazione con l’invio di un allarme nucleare in Svizzera. Un nuovo test per calibrare sempre meglio il sistema It-Alert.

It-Alert, svolto il nuovo test del sistema di allerta emergenze. Alle 10.43 di questa mattina, preceduto da un avviso sonoro inconfondibile e differente da qualsiasi tipo di suoneria, il messaggio del sistema It-Alert inviato dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha raggiunto gli smartphone in tutto il Trentino per avvisare di un presunto allarme nucleare avvenuto in Svizzera. Il test è stato effettuato dalla Protezione Civile del Trentino in collaborazione col Dipartimento nazionale della Protezione Civile.

“I test servono proprio a questo – ha spiegato il dirigente generale della Protezione Civile del Trentino Stefano Fait – per capire ogni aspetto della gestione delle emergenze. Oggi abbiamo effettuato un invio di messaggistica distribuito in due momenti diversi, uno alle 10 e uno alle 10.43, su tutto il territorio provinciale ed è arrivato a tutti.

Il test ha quindi funzionato, come da riscontro positivo ricevuto dalle nostre 150 sentinelle sul territorio che hanno confermato la ricezione del messaggio. Il test è servito anche per identificare una serie di situazioni particolari al confine dell’area dove è stato inviato il messaggio, in modo che chi si trovava fuori provincia, appena è rientrato nell’area coinvolta dal test ha ricevuto il messaggio in un momento successivo. Il testo di allarme rimane infatti attivo un’ora”. Il prossimo banco di prova del sistema informativo It-Alert è programmato per il sette ottobre. In quel caso la situazione di emergenza ipotizzata riguarderà il collasso della diga di Pian Palù nel comune di Peio.